В Молдавии приостановили прием посылок в США из-за указа Трампа
17:11 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/moldavija-2037496870.html
В Молдавии приостановили прием посылок в США из-за указа Трампа
2025-08-25T17:11:00+03:00
2025-08-25T17:11:00+03:00
в мире
сша
молдавия
дональд трамп
КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Государственная почта Молдавии (ГП "Почта Молдовы") сообщила на своем стайте, что приостановила прием товарных посылок в США после вступления в силу указа президента Дональда Трампа об отмене беспошлинного ввоза товаров стоимостью до 800 долларов. "Начиная с 25 августа 2025 года временно приостанавливается прием посылок с товарным содержанием (пакеты, посылки, EMS) с назначением США", - говорится в публикации предприятия. ГП "Почта Молдовы" пояснила, что причиной приостановки стал исполнительный указ президента США Дональда Трампа "Приостановка DutyFree De Minimis для всех стран", который вступит в силу 29 августа. "Согласно новым правилам, все товарные отправления в США будут облагаться пошлинами в размере от 80 до 200 долларов за посылку в зависимости от тарифных ставок страны-отправителя. Для Молдавии данная ставка составляет 25%, поэтому налог составит 160 долларов США за посылку", - указывается в сообщении почтового оператора. О сроках временной приостановки приема почтовых посылок не уточняется. Посылки с письмами или документами в США принимаются в обычном порядке почтовыми технологическими процедурами.
в мире, сша, молдавия, дональд трамп
В мире, США, Молдавия, Дональд Трамп
