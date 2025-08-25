https://ria.ru/20250825/mobilizovannyy-2037367360.html

СМИ: на Украине умер мобилизованный, которого удерживали в военкомате

Скончался мобилизованный, которого несколько дней удерживали в военкомате в Ровненской области на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Скончался мобилизованный, которого несколько дней удерживали в военкомате в Ровненской области на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Ровенской области скончался мужчина, которого удерживали в Сарненском ТЦК (военкомате – ред.). По словам его матери, Виталия Сахарука забрали в четверг 21 августа и держали в помещении три дня. 23 августа родственники узнали, что он находится в морге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход 22 июля сообщала, что сотрудники военкоматов на Украине ежедневно забивают до смерти насильно мобилизованных граждан призывного возраста или не оказывают им вовремя медицинскую помощь. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.

