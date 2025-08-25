Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Украине умер мобилизованный, которого удерживали в военкомате - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/mobilizovannyy-2037367360.html
СМИ: на Украине умер мобилизованный, которого удерживали в военкомате
СМИ: на Украине умер мобилизованный, которого удерживали в военкомате - РИА Новости, 25.08.2025
СМИ: на Украине умер мобилизованный, которого удерживали в военкомате
Скончался мобилизованный, которого несколько дней удерживали в военкомате в Ровненской области на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T09:07:00+03:00
2025-08-25T09:07:00+03:00
украина
ровненская область
анна скороход
дмитрий лубинец
верховная рада украины
вооруженные силы украины
в мире
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599252659_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_394b18c77ee283404d0f747f23fb4ec3.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Скончался мобилизованный, которого несколько дней удерживали в военкомате в Ровненской области на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Ровенской области скончался мужчина, которого удерживали в Сарненском ТЦК (военкомате – ред.). По словам его матери, Виталия Сахарука забрали в четверг 21 августа и держали в помещении три дня. 23 августа родственники узнали, что он находится в морге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход 22 июля сообщала, что сотрудники военкоматов на Украине ежедневно забивают до смерти насильно мобилизованных граждан призывного возраста или не оказывают им вовремя медицинскую помощь. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
https://ria.ru/20250823/ukraina-2037108037.html
https://ria.ru/20250808/rovno-2034176335.html
украина
ровненская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599252659_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9296558c57e0e02697fe3181bbc798e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ровненская область, анна скороход, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Ровненская область, Анна Скороход, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
СМИ: на Украине умер мобилизованный, которого удерживали в военкомате

Умер мобилизованный, которого удерживали в военкомате на западе Украины

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи на Украине
Машина скорой медицинской помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Машина скорой медицинской помощи на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Скончался мобилизованный, которого несколько дней удерживали в военкомате в Ровненской области на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Ровенской области скончался мужчина, которого удерживали в Сарненском ТЦК (военкомате – ред.). По словам его матери, Виталия Сахарука забрали в четверг 21 августа и держали в помещении три дня. 23 августа родственники узнали, что он находится в морге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Украинский пленный рассказал о мобилизации представителей ЛГБТ* в Киеве
23 августа, 04:52
Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход 22 июля сообщала, что сотрудники военкоматов на Украине ежедневно забивают до смерти насильно мобилизованных граждан призывного возраста или не оказывают им вовремя медицинскую помощь.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Ровно депутату стало плохо при мобилизации
8 августа, 16:04
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРовненская областьАнна СкороходДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала