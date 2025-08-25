Рейтинг@Mail.ru
В Кроноцком заповеднике зафиксировали уникальную дружбу трех медведиц
Хорошие новости
 
05:03 25.08.2025 (обновлено: 09:42 25.08.2025)
В Кроноцком заповеднике зафиксировали уникальную дружбу трех медведиц
В Кроноцком заповеднике зафиксировали уникальную дружбу трех медведиц - РИА Новости, 25.08.2025
В Кроноцком заповеднике зафиксировали уникальную дружбу трех медведиц
Государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская запечатлела на видео редкое для бурых медведей социальное поведение — дружбу трех молодых самок РИА Новости, 25.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг — РИА Новости. Государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская запечатлела на видео редкое для бурых медведей социальное поведение — дружбу трех молодых самок из разных семей."Эти трое не просто держатся вместе, они даже делятся друг с другом рыбой без всякого скандала, что неслыханно", – рассказала она в Telegram-канале. По словам специалиста, медведицы Глаша, Кузя и Клава образовали устойчивую социальную группу. Это нетипично для вида, поскольку медведи — животные одиночные. За десять лет наблюдений это первый зафиксированный случай подобной дружбы, отметила Варавская. Она предположила, что такое поведение могло сложиться благодаря обильной кормовой базе, отсутствию внешних угроз и особенному характеру одной из медведиц. Видеоролик, снятый инспектором, наглядно демонстрирует мирное взаимодействие хищниц.
Медведи в Кроноцком заповеднике на Камчатке
Уникальную дружбу трех медведиц зафиксировали в Кроноцком заповеднике на Камчатке. "Эти трое не просто держатся вместе, они даже делятся друг с другом рыбой без всякого скандала, что неслыханно", – рассказала государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская. По ее словам, медведицы по кличкам Глаша, Кузя и Клава демонстрируют нетипичное для своего вида поведение, образуя устойчивую социальную группу. За 10 лет наблюдений это первый зафиксированный случай дружбы между молодыми медведицами из разных семей.
В Кроноцком заповеднике зафиксировали уникальную дружбу трех медведиц

Инспектор Кроноцкого заповедника показала редкое для бурых медведей поведение

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг — РИА Новости. Государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская запечатлела на видео редкое для бурых медведей социальное поведение — дружбу трех молодых самок из разных семей.
"Эти трое не просто держатся вместе, они даже делятся друг с другом рыбой без всякого скандала, что неслыханно", – рассказала она в Telegram-канале.
По словам специалиста, медведицы Глаша, Кузя и Клава образовали устойчивую социальную группу. Это нетипично для вида, поскольку медведи — животные одиночные. За десять лет наблюдений это первый зафиксированный случай подобной дружбы, отметила Варавская.
Она предположила, что такое поведение могло сложиться благодаря обильной кормовой базе, отсутствию внешних угроз и особенному характеру одной из медведиц. Видеоролик, снятый инспектором, наглядно демонстрирует мирное взаимодействие хищниц.
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Животные в Кроноцком заповеднике смогли адаптироваться к пеплопадам
15 августа, 06:34
 
Хорошие новости
 
 
