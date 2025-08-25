https://ria.ru/20250825/medvedi-2037352623.html

В Кроноцком заповеднике зафиксировали уникальную дружбу трех медведиц

В Кроноцком заповеднике зафиксировали уникальную дружбу трех медведиц

В Кроноцком заповеднике зафиксировали уникальную дружбу трех медведиц

Государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская запечатлела на видео редкое для бурых медведей социальное поведение — дружбу трех молодых самок

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг — РИА Новости. Государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская запечатлела на видео редкое для бурых медведей социальное поведение — дружбу трех молодых самок из разных семей."Эти трое не просто держатся вместе, они даже делятся друг с другом рыбой без всякого скандала, что неслыханно", – рассказала она в Telegram-канале. По словам специалиста, медведицы Глаша, Кузя и Клава образовали устойчивую социальную группу. Это нетипично для вида, поскольку медведи — животные одиночные. За десять лет наблюдений это первый зафиксированный случай подобной дружбы, отметила Варавская. Она предположила, что такое поведение могло сложиться благодаря обильной кормовой базе, отсутствию внешних угроз и особенному характеру одной из медведиц. Видеоролик, снятый инспектором, наглядно демонстрирует мирное взаимодействие хищниц.

Уникальную дружбу трех медведиц зафиксировали в Кроноцком заповеднике на Камчатке.

