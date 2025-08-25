https://ria.ru/20250825/medvedi-2037352623.html
В Кроноцком заповеднике зафиксировали уникальную дружбу трех медведиц
Государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская запечатлела на видео редкое для бурых медведей социальное поведение — дружбу трех молодых самок
2025-08-25T05:03:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг — РИА Новости. Государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская запечатлела на видео редкое для бурых медведей социальное поведение — дружбу трех молодых самок из разных семей."Эти трое не просто держатся вместе, они даже делятся друг с другом рыбой без всякого скандала, что неслыханно", – рассказала она в Telegram-канале. По словам специалиста, медведицы Глаша, Кузя и Клава образовали устойчивую социальную группу. Это нетипично для вида, поскольку медведи — животные одиночные. За десять лет наблюдений это первый зафиксированный случай подобной дружбы, отметила Варавская. Она предположила, что такое поведение могло сложиться благодаря обильной кормовой базе, отсутствию внешних угроз и особенному характеру одной из медведиц. Видеоролик, снятый инспектором, наглядно демонстрирует мирное взаимодействие хищниц.
Медведи в Кроноцком заповеднике на Камчатке
Уникальную дружбу трех медведиц зафиксировали в Кроноцком заповеднике на Камчатке.
"Эти трое не просто держатся вместе, они даже делятся друг с другом рыбой без всякого скандала, что неслыханно", – рассказала государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская.
По ее словам, медведицы по кличкам Глаша, Кузя и Клава демонстрируют нетипичное для своего вида поведение, образуя устойчивую социальную группу. За 10 лет наблюдений это первый зафиксированный случай дружбы между молодыми медведицами из разных семей.
