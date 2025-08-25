https://ria.ru/20250825/malkov-2037410224.html

Малков назвал победу гребца Петрова на ЧМ гордостью для Рязанской области

2025-08-25T11:58:00+03:00

РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал гордостью для региона победу гребца Захара Петрова на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. В воскресенье россияне Захар Петров и Иван Штыль победили в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в итальянском Милане. В пятницу Петров первенствовал на дистанции 500 метров в соревнованиях одиночек с результатом 1 минута 46,27 секунды. Он стал пятикратным чемпионом мира. Три титула Петров завоевал на чемпионате мира 2024 года в Самарканде. "Захар продолжает тренироваться в родном Касимове (город в Рязанской области – ред.). Его наставники — Заслуженный тренер России Елена Васильевна Иванова и тренер высшей категории Владимир Петрович Клинов. Эта победа — гордость для Касимова и всей Рязанской области!" - написал губернатор в своем Telegram-канале.

