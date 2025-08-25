https://ria.ru/20250825/malkov-2037410224.html
Малков назвал победу гребца Петрова на ЧМ гордостью для Рязанской области
Малков назвал победу гребца Петрова на ЧМ гордостью для Рязанской области - РИА Новости, 25.08.2025
Малков назвал победу гребца Петрова на ЧМ гордостью для Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал гордостью для региона победу гребца Захара Петрова на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. РИА Новости, 25.08.2025
РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал гордостью для региона победу гребца Захара Петрова на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. В воскресенье россияне Захар Петров и Иван Штыль победили в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в итальянском Милане. В пятницу Петров первенствовал на дистанции 500 метров в соревнованиях одиночек с результатом 1 минута 46,27 секунды. Он стал пятикратным чемпионом мира. Три титула Петров завоевал на чемпионате мира 2024 года в Самарканде. "Захар продолжает тренироваться в родном Касимове (город в Рязанской области – ред.). Его наставники — Заслуженный тренер России Елена Васильевна Иванова и тренер высшей категории Владимир Петрович Клинов. Эта победа — гордость для Касимова и всей Рязанской области!" - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Малков назвал победу гребца Петрова на ЧМ гордостью для Рязанской области
