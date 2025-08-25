Рейтинг@Mail.ru
Малков назвал победу гребца Петрова на ЧМ гордостью для Рязанской области - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
11:58 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/malkov-2037410224.html
Малков назвал победу гребца Петрова на ЧМ гордостью для Рязанской области
Малков назвал победу гребца Петрова на ЧМ гордостью для Рязанской области - РИА Новости, 25.08.2025
Малков назвал победу гребца Петрова на ЧМ гордостью для Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал гордостью для региона победу гребца Захара Петрова на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T11:58:00+03:00
2025-08-25T11:58:00+03:00
рязанская область
спорт
рязанская область
милан
самарканд
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976351758_0:80:3071:1808_1920x0_80_0_0_5bea0c4cb1876f9552b9eabaaf592a20.jpg
РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал гордостью для региона победу гребца Захара Петрова на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. В воскресенье россияне Захар Петров и Иван Штыль победили в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в итальянском Милане. В пятницу Петров первенствовал на дистанции 500 метров в соревнованиях одиночек с результатом 1 минута 46,27 секунды. Он стал пятикратным чемпионом мира. Три титула Петров завоевал на чемпионате мира 2024 года в Самарканде. "Захар продолжает тренироваться в родном Касимове (город в Рязанской области – ред.). Его наставники — Заслуженный тренер России Елена Васильевна Иванова и тренер высшей категории Владимир Петрович Клинов. Эта победа — гордость для Касимова и всей Рязанской области!" - написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://rsport.ria.ru/20250824/kanoe-2037267206.html
рязанская область
милан
самарканд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976351758_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_8d6402641e53a6505e7e3004edcad86c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, рязанская область, милан, самарканд, павел малков
Рязанская область, Спорт, Рязанская область, Милан, Самарканд, Павел Малков
Малков назвал победу гребца Петрова на ЧМ гордостью для Рязанской области

Рязанский губернатор Малков назвал победу гребца Петрова на ЧМ гордостью

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗахар Петров
Захар Петров - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Захар Петров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал гордостью для региона победу гребца Захара Петрова на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ.
В воскресенье россияне Захар Петров и Иван Штыль победили в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в итальянском Милане. В пятницу Петров первенствовал на дистанции 500 метров в соревнованиях одиночек с результатом 1 минута 46,27 секунды. Он стал пятикратным чемпионом мира. Три титула Петров завоевал на чемпионате мира 2024 года в Самарканде.
"Захар продолжает тренироваться в родном Касимове (город в Рязанской области – ред.). Его наставники — Заслуженный тренер России Елена Васильевна Иванова и тренер высшей категории Владимир Петрович Клинов. Эта победа — гордость для Касимова и всей Рязанской области!" - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Иван Штыль и Захар Петров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Петров и Штыль победили на чемпионате мира в каноэ-двойках
24 августа, 12:33
 
Рязанская областьСпортРязанская областьМиланСамаркандПавел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала