В Лозанне прошли протесты после гибели подростка, скрывавшегося от полиции

ЖЕНЕВА, 25 авг – РИА Новости. Стычки полицейских с толпой, протестовавшей после гибели скрывавшегося от правоохранителей и разбившегося на мопеде подростка, произошли в швейцарской Лозанне, был применен слезоточивый газ, сообщило полицейское управление кантона Во в коммюнике. "В воскресенье вечером, начиная с 21.20, около сотни людей, взрослых и подростков, в основном, в капюшонах перекрыли дороги в районе Прела в Лозанне. Полиция вмешалась, чтобы восстановить порядок и разогнать протестующих", - следует из заявления. Причиной стала гибель накануне ночью 17-летнего подростка, пытавшегося скрыться от преследовавших его полицейских на скутере. Заметив полицейскую машину, которая патрулировала улицы после сообщения об ограблении, он увеличил скорость, потерял управление и врезался в стену, сообщила полиция. На публикуемых в соцсетях видео видно, как протестующие забрасывают полицию бутылками и запускают в нее фейерверки. Сообщается, что погромщики подожгли импровизированные баррикады, а также несколько мусорных баков и контейнеров. Протестующие также разгромили городской автобус и попытались его поджечь. "Прибывшие на место полицейские патрули были обстреляны снарядами и пиротехническими устройствами. Столкнувшись с агрессией со стороны участников беспорядков, полиция применила сдерживающие меры, включая 16 выстрелов резиновыми гранатами и три гранаты со слезоточивым газом", - отмечается в тексте. Муниципальная полиция Лозанны запросила подкрепление у полиции кантона Во и других полицейских подразделений. В общей сложности для восстановления порядка были задействованы 60 правоохранителей. Судебная полиции Лозанны начала расследование с целью установления личностей правонарушителей.

