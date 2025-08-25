https://ria.ru/20250825/liksutov-2037378420.html

Ликсутов: московские компании нарастили выпуск лекарственных препаратов

Московские предприятия, занимающиеся выпуском лекарств, на 7,2% увеличили производство препаратов с января по июнь 2025 года, заявил заместитель столичного мэра РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Московские предприятия, занимающиеся выпуском лекарств, на 7,2% увеличили производство препаратов с января по июнь 2025 года, заявил заместитель столичного мэра в правительства Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Ранее московский градоначальник Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о росте выпуска фармацевтических субстанций столичными предприятиями. Так, за первые шесть месяцев 2025 года компании произвели почти вдвое больше компонентов препаратов, чем за схожий период в 2024 году."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает медицинскую отрасль. Благодаря мерам поддержки предприятия модернизируют производство и расширяют ассортимент критически значимой продукции. Так, с января по июнь 2025 года компании произвели на 7,2% больше лекарственных препаратов, чем за аналогичный период прошлого года", – рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Заместитель мэра отметил, что московские предприятия выпустили порядка 2,6 миллиона упаковок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (их производство за первое полугодие увеличилось в 1,6 раза), а также 2,6 миллиона упаковок препаратов для лечения органов дыхательной системы (производство выросло на 25,9%)."Сегодня более 300 предприятий Москвы обеспечивают жителей страны лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Продукция столичных компаний пользуется высоким спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Так, с января по июнь этого года предприятия выпустили лекарственных препаратов на сумму 37,1 миллиарда рублей", – подчеркнул, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Так, площадка "Биннофарм Групп", расположившая производство в Зеленограде, за первые шесть месяцев 2025 года выпустила свыше 3 миллионов упаковок лекарств. Цифра выросла на 24% по сравнению со схожим периодом прошлого года.Как отметил корпоративный директор по производству Анатолий Ягленко, рост обусловлен внедрением новых техпроцессов и оптимизацией производственных линий.Также предприятие за первое полугодие выпустило в 2,6 раза больше продукции на экспорт. Кроме того, в начале 2025 года компания подтвердила статус промышленного комплекса. Для нее налог на недвижимое имущество составит 50% от исчисленного, а ставка аренды земли – 0,3% от кадастровой стоимости участка. Благодаря этому она сможет оптимизировать расходы, а сэкономленные средства пойдут на модернизацию и увеличение производства. Для компании действует инвестиционный кредит по льготной ставке в 3% годовых – меру предоставляет Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.Созданием лекарств занимается и московское предприятие "НоваМедика". Оно локализовало производство и научные мощности в особой экономической зоне "Технополис "Москва".Завод "МосФарма" создает свыше 80 видов продукции в диапазоне от препаратов для неврологии и гастроэнтерологии до гомеопатических средств и фитопрепаратов.Ранее заместитель столичного мэра Ликсутов рассказал, что у посетителей форума "Москва 2030. Территория будущего" будет возможность увидеть, как через пять лет изменится площадка "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва".

москва

2025

