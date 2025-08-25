Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025
12:31 25.08.2025
На юге Китая зафиксировали более 300 новых случаев заражения чикунгуньей
За неделю в провинции Гуандун на юге Китая было зафиксировано 336 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья, ситуация в целом стабильная, но риск глобальной
гуандун
китай
фошань
в мире
чикунгунья
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. За неделю в провинции Гуандун на юге Китая было зафиксировано 336 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья, ситуация в целом стабильная, но риск глобальной эпидемии сохраняется, сообщает центральное телевидение Китая (CCTV). "Случаи заболевания были зафиксированы в городах Фошань (206 случаев), Гуанчжоу (62), Чжаньцзян (15), Чаочжоу (13), Шэньчжэнь (9), Хэйюань (8), Хуэйчжоу (6), Дунгуань (5), Чжухай и Янцзян (по 3 случая), Шаогуань (2), Цзянмэне, Маомин, Мэйчжоу и Цзеян - по 1 случаю в каждом", - говорится в сообщении. "В различных районах провинции Гуандун продолжают проводиться профилактические работы, основанные на контроле количества комаров, переносящих болезнь. В последнее время эпидемическая ситуация в целом была стабильной, однако возможность глобальной эпидемии чикунгуньи остается на высоком уровне, и риск завоза заболевания из-за рубежа по-прежнему существует", - отметил главный эксперт по профилактике инфекционных болезней из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Минь. Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге. Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.
гуандун
китай
фошань
гуандун, китай, фошань, в мире, чикунгунья
Гуандун, Китай, Фошань, В мире, Чикунгунья
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. За неделю в провинции Гуандун на юге Китая было зафиксировано 336 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья, ситуация в целом стабильная, но риск глобальной эпидемии сохраняется, сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).
"Случаи заболевания были зафиксированы в городах Фошань (206 случаев), Гуанчжоу (62), Чжаньцзян (15), Чаочжоу (13), Шэньчжэнь (9), Хэйюань (8), Хуэйчжоу (6), Дунгуань (5), Чжухай и Янцзян (по 3 случая), Шаогуань (2), Цзянмэне, Маомин, Мэйчжоу и Цзеян - по 1 случаю в каждом", - говорится в сообщении.
"В различных районах провинции Гуандун продолжают проводиться профилактические работы, основанные на контроле количества комаров, переносящих болезнь. В последнее время эпидемическая ситуация в целом была стабильной, однако возможность глобальной эпидемии чикунгуньи остается на высоком уровне, и риск завоза заболевания из-за рубежа по-прежнему существует", - отметил главный эксперт по профилактике инфекционных болезней из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Минь.
Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге.
Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.
ГуандунКитайФошаньВ миреЧикунгунья
 
 
