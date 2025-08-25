Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал о помощи жителям Курской области, возвращенным с Украины
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 25.08.2025
Хинштейн рассказал о помощи жителям Курской области, возвращенным с Украины
Хинштейн рассказал о помощи жителям Курской области, возвращенным с Украины - РИА Новости, 25.08.2025
Хинштейн рассказал о помощи жителям Курской области, возвращенным с Украины
Возвращенных с Украины жителей Курской области осматривают врачи, курянам окажут всю необходимую помощь, в том числе с оформлением выплат и документов, сообщил... РИА Новости, 25.08.2025
КУРСК, 25 авг – РИА Новости. Возвращенных с Украины жителей Курской области осматривают врачи, курянам окажут всю необходимую помощь, в том числе с оформлением выплат и документов, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Минобороны РФ 24 августа сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и восьми жителей Курской области. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что восемь жителей Курской области, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена, прибыли на один из подмосковных аэродромов. Позже Хинштейн сообщал, что граждане прибыли в Курск. "Вчера их удалось освободить с территории Украины, где они насильственно удерживались. Сейчас граждане находятся в пункте временного размещения. Несколько человек забрали родственники. Оказывается вся необходимая помощь. Все, что касается вопросов здравоохранения, их осматривают врачи, психологи. Конечно же, сейчас поможем с оформлением всех необходимых выплат, документов", – сообщил Хинштейн в ходе еженедельного заседания правительства региона. Кроме того, Хинштейн выразил надежду, что остальные жители региона тоже вернутся на родину. "Поздравляю, коллеги, с тем, что еще восемь наших человек дома. И очень рассчитываю на то, что работа эта будет продолжаться", – добавил он.
курская область, украина, россия, александр хинштейн, татьяна москалькова, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Россия, Александр Хинштейн, Татьяна Москалькова, Общество
Хинштейн рассказал о помощи жителям Курской области, возвращенным с Украины

Хинштейн: вернувшимся с Украины курским жителям окажут необходимую помощь

КУРСК, 25 авг – РИА Новости. Возвращенных с Украины жителей Курской области осматривают врачи, курянам окажут всю необходимую помощь, в том числе с оформлением выплат и документов, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Минобороны РФ 24 августа сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и восьми жителей Курской области. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что восемь жителей Курской области, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена, прибыли на один из подмосковных аэродромов. Позже Хинштейн сообщал, что граждане прибыли в Курск.
"Вчера их удалось освободить с территории Украины, где они насильственно удерживались. Сейчас граждане находятся в пункте временного размещения. Несколько человек забрали родственники. Оказывается вся необходимая помощь. Все, что касается вопросов здравоохранения, их осматривают врачи, психологи. Конечно же, сейчас поможем с оформлением всех необходимых выплат, документов", – сообщил Хинштейн в ходе еженедельного заседания правительства региона.
Кроме того, Хинштейн выразил надежду, что остальные жители региона тоже вернутся на родину.
"Поздравляю, коллеги, с тем, что еще восемь наших человек дома. И очень рассчитываю на то, что работа эта будет продолжаться", – добавил он.
Жительниц Суджанского района, возвращенных с Украины, привезли в Курск
