https://ria.ru/20250825/kurskaya-2037396171.html
Хинштейн рассказал о помощи жителям Курской области, возвращенным с Украины
Хинштейн рассказал о помощи жителям Курской области, возвращенным с Украины - РИА Новости, 25.08.2025
Хинштейн рассказал о помощи жителям Курской области, возвращенным с Украины
Возвращенных с Украины жителей Курской области осматривают врачи, курянам окажут всю необходимую помощь, в том числе с оформлением выплат и документов, сообщил... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T11:15:00+03:00
2025-08-25T11:15:00+03:00
2025-08-25T11:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
украина
россия
александр хинштейн
татьяна москалькова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037298545_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3970189eb51a7ef502a0f071fbd67c6.jpg
КУРСК, 25 авг – РИА Новости. Возвращенных с Украины жителей Курской области осматривают врачи, курянам окажут всю необходимую помощь, в том числе с оформлением выплат и документов, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Минобороны РФ 24 августа сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и восьми жителей Курской области. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что восемь жителей Курской области, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена, прибыли на один из подмосковных аэродромов. Позже Хинштейн сообщал, что граждане прибыли в Курск. "Вчера их удалось освободить с территории Украины, где они насильственно удерживались. Сейчас граждане находятся в пункте временного размещения. Несколько человек забрали родственники. Оказывается вся необходимая помощь. Все, что касается вопросов здравоохранения, их осматривают врачи, психологи. Конечно же, сейчас поможем с оформлением всех необходимых выплат, документов", – сообщил Хинштейн в ходе еженедельного заседания правительства региона. Кроме того, Хинштейн выразил надежду, что остальные жители региона тоже вернутся на родину. "Поздравляю, коллеги, с тем, что еще восемь наших человек дома. И очень рассчитываю на то, что работа эта будет продолжаться", – добавил он.
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024205762.html
курская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037298545_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6d2a917e0cef01b837c66e582b7e2d0e.jpg
Возвращенные с Украины жители Курской области
Омбудсмен Москалькова опубликовала видео с возвращенными из Украины жителями Курской области.
2025-08-25T11:15
true
PT2M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, россия, александр хинштейн, татьяна москалькова, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Россия, Александр Хинштейн, Татьяна Москалькова, Общество
Хинштейн рассказал о помощи жителям Курской области, возвращенным с Украины
Хинштейн: вернувшимся с Украины курским жителям окажут необходимую помощь