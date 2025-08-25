В Красноярске женщина пострадала после попадания фейерверка в толпу

https://ria.ru/20250825/krasnojarsk-2037356277.html

Фейерверк попал в толпу на праздничном мероприятии в одном из микрорайонов Красноярска, пострадала как минимум одна женщина, сообщает краевой главк МВД.

КРАСНОЯРСК, 25 авг – РИА Новости. Фейерверк попал в толпу на праздничном мероприятии в одном из микрорайонов Красноярска, пострадала как минимум одна женщина, сообщает краевой главк МВД. "Вечером 24 августа в дежурную часть… МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение от организатора уличного мероприятия о том, что в парке "Солнечная поляна" во время проведения праздника неизвестные запустили фейерверк в непосредственной близости от скопления людей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, искры от пиротехники привели к травмам как минимум одной женщины. Ей была оказана медицинская помощь бригадой скорой помощи, которая дежурила на мероприятии. Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия, устанавливают все обстоятельства, а также лиц, причастных к запуску фейерверка.

