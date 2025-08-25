Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске женщина пострадала после попадания фейерверка в толпу
06:31 25.08.2025
В Красноярске женщина пострадала после попадания фейерверка в толпу
Фейерверк попал в толпу на праздничном мероприятии в одном из микрорайонов Красноярска, пострадала как минимум одна женщина, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 25.08.2025
происшествия
красноярск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
КРАСНОЯРСК, 25 авг – РИА Новости. Фейерверк попал в толпу на праздничном мероприятии в одном из микрорайонов Красноярска, пострадала как минимум одна женщина, сообщает краевой главк МВД. "Вечером 24 августа в дежурную часть… МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение от организатора уличного мероприятия о том, что в парке "Солнечная поляна" во время проведения праздника неизвестные запустили фейерверк в непосредственной близости от скопления людей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, искры от пиротехники привели к травмам как минимум одной женщины. Ей была оказана медицинская помощь бригадой скорой помощи, которая дежурила на мероприятии. Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия, устанавливают все обстоятельства, а также лиц, причастных к запуску фейерверка.
происшествия, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Красноярск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 авг – РИА Новости. Фейерверк попал в толпу на праздничном мероприятии в одном из микрорайонов Красноярска, пострадала как минимум одна женщина, сообщает краевой главк МВД.
"Вечером 24 августа в дежурную часть… МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение от организатора уличного мероприятия о том, что в парке "Солнечная поляна" во время проведения праздника неизвестные запустили фейерверк в непосредственной близости от скопления людей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, искры от пиротехники привели к травмам как минимум одной женщины. Ей была оказана медицинская помощь бригадой скорой помощи, которая дежурила на мероприятии.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия, устанавливают все обстоятельства, а также лиц, причастных к запуску фейерверка.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В Курской области три женщины пострадали при детонации боеприпаса ВСУ
22 августа, 16:18
 
ПроисшествияКрасноярскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
