В Красноярске женщина пострадала после попадания фейерверка в толпу
В Красноярске женщина пострадала после попадания фейерверка в толпу
Фейерверк попал в толпу на праздничном мероприятии в одном из микрорайонов Красноярска, пострадала как минимум одна женщина, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T06:31:00+03:00
2025-08-25T06:31:00+03:00
2025-08-25T06:31:00+03:00
КРАСНОЯРСК, 25 авг – РИА Новости. Фейерверк попал в толпу на праздничном мероприятии в одном из микрорайонов Красноярска, пострадала как минимум одна женщина, сообщает краевой главк МВД. "Вечером 24 августа в дежурную часть… МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение от организатора уличного мероприятия о том, что в парке "Солнечная поляна" во время проведения праздника неизвестные запустили фейерверк в непосредственной близости от скопления людей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, искры от пиротехники привели к травмам как минимум одной женщины. Ей была оказана медицинская помощь бригадой скорой помощи, которая дежурила на мероприятии. Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия, устанавливают все обстоятельства, а также лиц, причастных к запуску фейерверка.
