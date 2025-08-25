Рейтинг@Mail.ru
ТЦК сбежала из Красноармейска еще в 2024 году, рассказала беженка - РИА Новости, 25.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 25.08.2025
ТЦК сбежала из Красноармейска еще в 2024 году, рассказала беженка
ТЦК сбежала из Красноармейска еще в 2024 году, рассказала беженка - РИА Новости, 25.08.2025
ТЦК сбежала из Красноармейска еще в 2024 году, рассказала беженка
ТЦК и украинская администрация сбежали из Красноармейска в сентября 2024 года, в момент приближения линии боевого соприкосновения к населенному пункту,... РИА Новости, 25.08.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. ТЦК и украинская администрация сбежали из Красноармейска в сентября 2024 года, в момент приближения линии боевого соприкосновения к населенному пункту, рассказала РИА Новости беженка Елена Власова. "Уже не было их (сотрудников ТЦК – ред.). Где-то уже в августе. Как раз такое время, что все начали сбегать… Полиции не было, администрации не было уже… В сентябре их уже всех не стало… Ну и воровства не было, ничего такого, не вскрывали ни дома, ни квартиры", - сказала Власова. По ее словам, сотрудники ТЦК вплоть до побега из города продолжали ловить мужчин на улицах, насильно мобилизуя. "Многие мужчины оставались, которые на заводе работали, сгруппировались и в подвалы спрятались", - добавила беженка. Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
ТЦК сбежала из Красноармейска еще в 2024 году, рассказала беженка

ТЦК и украинская администрация сбежали из Красноармейска в сентябре 2024 года

© Libkos/Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинские военные . Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. ТЦК и украинская администрация сбежали из Красноармейска в сентября 2024 года, в момент приближения линии боевого соприкосновения к населенному пункту, рассказала РИА Новости беженка Елена Власова.
"Уже не было их (сотрудников ТЦК – ред.). Где-то уже в августе. Как раз такое время, что все начали сбегать… Полиции не было, администрации не было уже… В сентябре их уже всех не стало… Ну и воровства не было, ничего такого, не вскрывали ни дома, ни квартиры", - сказала Власова.
По ее словам, сотрудники ТЦК вплоть до побега из города продолжали ловить мужчин на улицах, насильно мобилизуя.
"Многие мужчины оставались, которые на заводе работали, сгруппировались и в подвалы спрятались", - добавила беженка.
Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Командование ВСУ раздает своим приближенным дорогие авто, сообщил источник
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаПокровскВооруженные силы Украины
 
 
