https://ria.ru/20250825/krasnoarmeysk-2037351103.html
ТЦК сбежала из Красноармейска еще в 2024 году, рассказала беженка
ТЦК сбежала из Красноармейска еще в 2024 году, рассказала беженка - РИА Новости, 25.08.2025
ТЦК сбежала из Красноармейска еще в 2024 году, рассказала беженка
ТЦК и украинская администрация сбежали из Красноармейска в сентября 2024 года, в момент приближения линии боевого соприкосновения к населенному пункту,... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T03:51:00+03:00
2025-08-25T03:51:00+03:00
2025-08-25T03:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06e088bfff09a9fb18002900623e8dc8.jpg
ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. ТЦК и украинская администрация сбежали из Красноармейска в сентября 2024 года, в момент приближения линии боевого соприкосновения к населенному пункту, рассказала РИА Новости беженка Елена Власова. "Уже не было их (сотрудников ТЦК – ред.). Где-то уже в августе. Как раз такое время, что все начали сбегать… Полиции не было, администрации не было уже… В сентябре их уже всех не стало… Ну и воровства не было, ничего такого, не вскрывали ни дома, ни квартиры", - сказала Власова. По ее словам, сотрудники ТЦК вплоть до побега из города продолжали ловить мужчин на улицах, насильно мобилизуя. "Многие мужчины оставались, которые на заводе работали, сгруппировались и в подвалы спрятались", - добавила беженка. Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20250824/vsu-2037333869.html
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17b6ee7fa957fc83cd2b49f82aec7f42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, донецкая народная республика, покровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Покровск, Вооруженные силы Украины
ТЦК сбежала из Красноармейска еще в 2024 году, рассказала беженка
ТЦК и украинская администрация сбежали из Красноармейска в сентябре 2024 года
ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. ТЦК и украинская администрация сбежали из Красноармейска в сентября 2024 года, в момент приближения линии боевого соприкосновения к населенному пункту, рассказала РИА Новости беженка Елена Власова.
"Уже не было их (сотрудников ТЦК – ред.). Где-то уже в августе. Как раз такое время, что все начали сбегать… Полиции не было, администрации не было уже… В сентябре их уже всех не стало… Ну и воровства не было, ничего такого, не вскрывали ни дома, ни квартиры", - сказала Власова.
По ее словам, сотрудники ТЦК вплоть до побега из города продолжали ловить мужчин на улицах, насильно мобилизуя.
"Многие мужчины оставались, которые на заводе работали, сгруппировались и в подвалы спрятались", - добавила беженка.
Красноармейск
(украинское название Покровск
) имеет решающее значение для группировки ВСУ
в ДНР
. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области
.