https://ria.ru/20250825/krasnoarmeysk-2037351103.html

ТЦК сбежала из Красноармейска еще в 2024 году, рассказала беженка

ТЦК сбежала из Красноармейска еще в 2024 году, рассказала беженка - РИА Новости, 25.08.2025

ТЦК сбежала из Красноармейска еще в 2024 году, рассказала беженка

ТЦК и украинская администрация сбежали из Красноармейска в сентября 2024 года, в момент приближения линии боевого соприкосновения к населенному пункту,... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T03:51:00+03:00

2025-08-25T03:51:00+03:00

2025-08-25T03:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

покровск

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06e088bfff09a9fb18002900623e8dc8.jpg

ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. ТЦК и украинская администрация сбежали из Красноармейска в сентября 2024 года, в момент приближения линии боевого соприкосновения к населенному пункту, рассказала РИА Новости беженка Елена Власова. "Уже не было их (сотрудников ТЦК – ред.). Где-то уже в августе. Как раз такое время, что все начали сбегать… Полиции не было, администрации не было уже… В сентябре их уже всех не стало… Ну и воровства не было, ничего такого, не вскрывали ни дома, ни квартиры", - сказала Власова. По ее словам, сотрудники ТЦК вплоть до побега из города продолжали ловить мужчин на улицах, насильно мобилизуя. "Многие мужчины оставались, которые на заводе работали, сгруппировались и в подвалы спрятались", - добавила беженка. Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

https://ria.ru/20250824/vsu-2037333869.html

красноармейск

донецкая народная республика

покровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноармейск, донецкая народная республика, покровск, вооруженные силы украины