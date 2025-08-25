Корона Путина, контракты жены, "жених-нищеброд": Геннадий Хазанов без маски
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАртист эстрады, телеведущий Геннадий Хазанов
Артист эстрады, телеведущий Геннадий Хазанов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Совсем недавно его любила вся страна. Пародии на эстраде, роли в "Ералаше", аплодисменты зрителей. Геннадий Хазанов был настоящим народным артистом в самом прямом смысле этого слова. Но почему советский любимец превратился в фигуру, вызывающую противоречивые чувства у публики?
Семейный подряд
С 2003 года Геннадий Хазанов руководит государственным Театром эстрады. За 19 лет работы худруком театр заключил сотни контрактов для обслуживания своей деятельности. Некоторые из них выглядят неоднозначно.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГеннадий Хазанов в роли Барри Баттерфилда в спектакле Леонида Трушкина "Спасатель" в театре Антона Чехова. Автор музыки – Игорь Крутой.
Геннадий Хазанов в роли Барри Баттерфилда в спектакле Леонида Трушкина "Спасатель" в театре Антона Чехова. Автор музыки – Игорь Крутой.
В январе 2013 года, практически сразу после повторного назначения Хазанова на должность, бюджетный театр заключил договор аренды театрального оборудования сроком на три года стоимостью 41,3 миллиона рублей, утверждает издание "Лайф". Контагентом выступило ИП Эльбаум Злата Иосифовна — супруга художественного руководителя.
Примечательно, что индивидуальное предпринимательство было зарегистрировано всего за два месяца до подписания контракта — в ноябре 2012 года. Деятельность ИП указана как сфера искусства, организация мероприятий и сдача в аренду театрального оборудования.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста Геннадия Хазанова
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста Геннадия Хазанова
Запретная любовь
Семейная жизнь Хазановых тоже не обходилась интересных моментов. В 1990-е их единственная дочь Алиса встречалась с певцом Александром Фадеевым, который впоследствии стал известен под псевдонимом Данко.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов (слева) и народный артист СССР Владимир Зельдин на вечере "100, или Танцы со временем", посвященном его 100-летнему юбилею Владимира Зельдина.
Художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов (слева) и народный артист СССР Владимир Зельдин на вечере "100, или Танцы со временем", посвященном его 100-летнему юбилею Владимира Зельдина.
Родители были категорически против этих отношений. Злата Эльбаум занималась бизнесом, доходы Геннадия значительно превышали средние, поэтому дочь привыкла к определенному уровню жизни: брендовая одежда, дорогая иномарка после совершеннолетия, роскошная квартира в элитном доме.
Обеспечить Алисе привычный образ жизни молодой певец не мог. Поначалу родители мягко намекали дочери на "слишком долгие отношения" с Александром, но затем перешли к более решительным действиям.
Спектакль "На посадку"
Злата Иосифовна однажды пришла к Фадееву, когда Алисы не было дома, и открыто заявила: "Он — никто, полный ноль, и мужем Алисы Хазановой ему никогда не стать".
Родители отправили дочь в Америку, разлучив влюбленных. Фадеев продал автомобиль и купил билет в США, чтобы последовать за любимой. Тогда Алису вызвали в Израиль. Оттуда она вернулась другой и объявила Александру о расставании.
Реконструкция театра Эстрады в Москве
Переживая разрыв, Фадеев дал себе слово добиться успеха. Он написал песню "Твой малыш", посвященную Алисе Хазановой. Композиция стала хитом и принесла певцу Данко всероссийскую известность.
Дочь-эмигрантка
Алиса Хазанова вышла замуж за финансиста Давида Баумана, который мог обеспечить ей достойный уровень жизни. Сейчас она живет в Европе и воспитывает двоих детей.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПремьера спектакля "Американские горки" в театре "Ленком"
Премьера спектакля "Американские горки" в театре "Ленком"
В недавнем интервью релокантке Татьяне Лазаревой* 51-летняя дочь Хазанова заявила, что гордится тем, что воспитала своих детей "иностранцами" и их нельзя относить к "русским".
"Из всех языков они общаются по-английски, это для них самое комфортное", - рассказывала Алиса.
После начала специальной военной операции она выступила с обвинениями в адрес России, назвав спецоперацию "жестокостью и предательством".
Геннадий Хазанов
Пророческий спор
Еще в 1992 году Владимир Жириновский затронул тему двойного гражданства в споре с Геннадием Хазановым, припомнив ему паспорт гражданина Израиля.
"Я живу здесь, мало того, у меня гражданство российское", — парировал артист.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОткрытие Московского театра эстрады после реставрации
Открытие Московского театра эстрады после реставрации
Жириновский отвечал: "Второе гражданство берут предатели Отечества, подлецы, диверсанты, все, которые рушат государство. И вас всех с двойным гражданством я быстро лишу этого гражданства!" Пылкий спич политика тогда встретили смехом.
Латвийские каникулы
После начала СВО Хазанов уехал в Латвию, где прожил почти год. Официально это называлось "летним отпуском", хотя длился он подозрительно долго.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов во время выступления по случаю празднования 15-летия театра "Квартет И".
Художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов во время выступления по случаю празднования 15-летия театра "Квартет И".
"Я никуда не эмигрировал. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал", — объяснял артист.
В Латвии у семьи Хазановых есть дорогая недвижимость в респектабельном ЖК "Юрмальская волна" на берегу Балтийского моря. Апартаменты в этом комплексе стоят около 60 миллионов рублей за трехкомнатную квартиру.
Рядом с комплексом находится концертный зал "Дзинтари", где певица Лайма Вайкуле проводит ежегодный фестиваль для беглых российских знаменитостей.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПремьера спектакля "Американские горки" в театре "Ленком"
Премьера спектакля "Американские горки" в театре "Ленком"
Новая философия
Вернувшись в Россию, Хазанов неожиданно раскритиковал патриотизм, усмотрев в нем лишь средство управления людьми.
"Патриотизм для правителей — это орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей. А для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести. Патриотизм есть рабство", — заявил артист.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева РАМН, академик РАМН, главный кардиохирург России Лео Бокерия и художественный руководитель и директор МXТ имени А.П.Чеxова Олег Табаков (слева направо) перед началом встречи членов правительства и администрации президента с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина
Художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева РАМН, академик РАМН, главный кардиохирург России Лео Бокерия и художественный руководитель и директор МXТ имени А.П.Чеxова Олег Табаков (слева направо) перед началом встречи членов правительства и администрации президента с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина
Примечательно, что сам Хазанов всегда поддерживал действующую власть. В 1996 году он стал доверенным лицом Бориса Ельцина, в 2012-м — Владимира Путина. На свое 70-летие артист был приглашен в Кремль и подарил президенту копию императорской короны.
"Если бы вы что-то поскромнее принесли, я бы себе оставил, а так придется теперь сдать в Кремль", — ответил тогда Путин.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТворческий вечер сценариста и актера Сергея Плотова
Творческий вечер сценариста и актера Сергея Плотова
Жизнь на два дома
Сегодня Хазанов продолжает руководить Театром эстрады, получая зарплату из госбюджета. При этом его семья владеет недвижимостью в четырех странах: России, Израиле, Латвии и имеет земельные участки в Подмосковье.
Супруга Злата Эльбаум, согласно декларации за 2021 год, заработала 24 миллиона рублей — почти вдвое больше мужа. Она занимается торговлей, строительством, ресторанным бизнесом и сдачей недвижимости в аренду.
Портрет Аллы Пугачевой до сих пор висит в Театре эстрады, несмотря на ее отъезд из России и критику властей. Хазанов отказывается снимать изображение Примадонны со стены учреждения.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПремьера спектакля "Американские горки" в театре "Ленком"
Премьера спектакля "Американские горки" в театре "Ленком"
История превращения народного любимца в противоречивую фигуру продолжается. Геннадий Хазанов остается художественным руководителем государственного театра, живет между странами и философствует о природе патриотизма. Каким будет следующий поворот в этой истории — покажет время.
* Внесена в реестр иноагентов, признана экстремистом и террористом