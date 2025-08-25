https://ria.ru/20250825/korona-2037439861.html

Корона Путина, контракты жены, "жених-нищеброд": Геннадий Хазанов без маски

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Совсем недавно его любила вся страна. Пародии на эстраде, роли в "Ералаше", аплодисменты зрителей. Геннадий Хазанов был настоящим народным артистом в самом прямом смысле этого слова. Но почему советский любимец превратился в фигуру, вызывающую противоречивые чувства у публики?Семейный подрядС 2003 года Геннадий Хазанов руководит государственным Театром эстрады. За 19 лет работы худруком театр заключил сотни контрактов для обслуживания своей деятельности. Некоторые из них выглядят неоднозначно.В январе 2013 года, практически сразу после повторного назначения Хазанова на должность, бюджетный театр заключил договор аренды театрального оборудования сроком на три года стоимостью 41,3 миллиона рублей, утверждает издание "Лайф". Контагентом выступило ИП Эльбаум Злата Иосифовна — супруга художественного руководителя.Примечательно, что индивидуальное предпринимательство было зарегистрировано всего за два месяца до подписания контракта — в ноябре 2012 года. Деятельность ИП указана как сфера искусства, организация мероприятий и сдача в аренду театрального оборудования.Запретная любовьСемейная жизнь Хазановых тоже не обходилась интересных моментов. В 1990-е их единственная дочь Алиса встречалась с певцом Александром Фадеевым, который впоследствии стал известен под псевдонимом Данко.Родители были категорически против этих отношений. Злата Эльбаум занималась бизнесом, доходы Геннадия значительно превышали средние, поэтому дочь привыкла к определенному уровню жизни: брендовая одежда, дорогая иномарка после совершеннолетия, роскошная квартира в элитном доме.Обеспечить Алисе привычный образ жизни молодой певец не мог. Поначалу родители мягко намекали дочери на "слишком долгие отношения" с Александром, но затем перешли к более решительным действиям.Злата Иосифовна однажды пришла к Фадееву, когда Алисы не было дома, и открыто заявила: "Он — никто, полный ноль, и мужем Алисы Хазановой ему никогда не стать".Родители отправили дочь в Америку, разлучив влюбленных. Фадеев продал автомобиль и купил билет в США, чтобы последовать за любимой. Тогда Алису вызвали в Израиль. Оттуда она вернулась другой и объявила Александру о расставании.Переживая разрыв, Фадеев дал себе слово добиться успеха. Он написал песню "Твой малыш", посвященную Алисе Хазановой. Композиция стала хитом и принесла певцу Данко всероссийскую известность.Дочь-эмигранткаАлиса Хазанова вышла замуж за финансиста Давида Баумана, который мог обеспечить ей достойный уровень жизни. Сейчас она живет в Европе и воспитывает двоих детей.В недавнем интервью релокантке Татьяне Лазаревой* 51-летняя дочь Хазанова заявила, что гордится тем, что воспитала своих детей "иностранцами" и их нельзя относить к "русским"."Из всех языков они общаются по-английски, это для них самое комфортное", - рассказывала Алиса.После начала специальной военной операции она выступила с обвинениями в адрес России, назвав спецоперацию "жестокостью и предательством".Пророческий спорЕще в 1992 году Владимир Жириновский затронул тему двойного гражданства в споре с Геннадием Хазановым, припомнив ему паспорт гражданина Израиля."Я живу здесь, мало того, у меня гражданство российское", — парировал артист.Жириновский отвечал: "Второе гражданство берут предатели Отечества, подлецы, диверсанты, все, которые рушат государство. И вас всех с двойным гражданством я быстро лишу этого гражданства!" Пылкий спич политика тогда встретили смехом.Латвийские каникулыПосле начала СВО Хазанов уехал в Латвию, где прожил почти год. Официально это называлось "летним отпуском", хотя длился он подозрительно долго."Я никуда не эмигрировал. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал", — объяснял артист.В Латвии у семьи Хазановых есть дорогая недвижимость в респектабельном ЖК "Юрмальская волна" на берегу Балтийского моря. Апартаменты в этом комплексе стоят около 60 миллионов рублей за трехкомнатную квартиру.Рядом с комплексом находится концертный зал "Дзинтари", где певица Лайма Вайкуле проводит ежегодный фестиваль для беглых российских знаменитостей.Новая философияВернувшись в Россию, Хазанов неожиданно раскритиковал патриотизм, усмотрев в нем лишь средство управления людьми."Патриотизм для правителей — это орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей. А для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести. Патриотизм есть рабство", — заявил артист.Примечательно, что сам Хазанов всегда поддерживал действующую власть. В 1996 году он стал доверенным лицом Бориса Ельцина, в 2012-м — Владимира Путина. На свое 70-летие артист был приглашен в Кремль и подарил президенту копию императорской короны."Если бы вы что-то поскромнее принесли, я бы себе оставил, а так придется теперь сдать в Кремль", — ответил тогда Путин.Жизнь на два домаСегодня Хазанов продолжает руководить Театром эстрады, получая зарплату из госбюджета. При этом его семья владеет недвижимостью в четырех странах: России, Израиле, Латвии и имеет земельные участки в Подмосковье.Супруга Злата Эльбаум, согласно декларации за 2021 год, заработала 24 миллиона рублей — почти вдвое больше мужа. Она занимается торговлей, строительством, ресторанным бизнесом и сдачей недвижимости в аренду.Портрет Аллы Пугачевой до сих пор висит в Театре эстрады, несмотря на ее отъезд из России и критику властей. Хазанов отказывается снимать изображение Примадонны со стены учреждения.История превращения народного любимца в противоречивую фигуру продолжается. Геннадий Хазанов остается художественным руководителем государственного театра, живет между странами и философствует о природе патриотизма. Каким будет следующий поворот в этой истории — покажет время.* Внесена в реестр иноагентов, признана экстремистом и террористом

