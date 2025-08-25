https://ria.ru/20250825/konventsiya-2037550194.html

Россия может денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о представлении президенту РФ Владимиру Путину для внесения в Государственную думу предложения о... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T21:08:00+03:00

россия

михаил мишустин

владимир путин

европейский комитет по предупреждению пыток

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о представлении президенту РФ Владимиру Путину для внесения в Государственную думу предложения о денонсации РФ Европейской конвенции по предупреждению пыток. Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет: одобрить и предоставить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года", - говорится в документе.

россия

2025

россия, михаил мишустин, владимир путин, европейский комитет по предупреждению пыток