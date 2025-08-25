Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025

Россия может денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток
21:08 25.08.2025
Россия может денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о представлении президенту РФ Владимиру Путину для внесения в Государственную думу предложения о денонсации РФ Европейской конвенции по предупреждению пыток. Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет: одобрить и предоставить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года", - говорится в документе.
россия, михаил мишустин, владимир путин, европейский комитет по предупреждению пыток
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Европейский комитет по предупреждению пыток
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о представлении президенту РФ Владимиру Путину для внесения в Государственную думу предложения о денонсации РФ Европейской конвенции по предупреждению пыток.
Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет: одобрить и предоставить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года", - говорится в документе.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Россия денонсировала соглашение со Швецией о ядерных установках
27 июня, 22:11
 
