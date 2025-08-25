Рейтинг@Mail.ru
Более 400 жителей Подмосковья стали ИП при помощи соцконтрактов - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
15:25 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/kontrakty-2037470033.html
Более 400 жителей Подмосковья стали ИП при помощи соцконтрактов
Более 400 жителей Подмосковья стали ИП при помощи соцконтрактов - РИА Новости, 25.08.2025
Более 400 жителей Подмосковья стали ИП при помощи соцконтрактов
Свыше 400 жителей Московской области стали индивидуальными предпринимателями, заключив социальный контракт, сообщила пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T15:25:00+03:00
2025-08-25T15:25:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150808/90/1508089009_0:678:7361:4818_1920x0_80_0_0_b9405fbbc63361cbb32d5e4ef67ca819.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Свыше 400 жителей Московской области стали индивидуальными предпринимателями, заключив социальный контракт, сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. Социальный контракт – финансовая мера поддержки, которую могут получить малообеспеченные семьи, чей доход не превышает установленного прожиточного минимума за три месяца, предшествующие месяцу до подачи заявления. В рамках соцконтракта граждане могут получить помощь на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства. На каждое направление предусмотрено индивидуальное финансирование, подчеркнули в пресс-службе. "Только в этом году индивидуальными предпринимателями стали более 400 жителей нашего региона. Социальный контракт позволил им реализовать свои бизнес-идеи и начать собственное дело. Мы стремимся поддерживать инициативу наших жителей и помогать им претворить в жизнь свои проекты. Это не только улучшает экономическую ситуацию в семьях, но и способствует созданию новых рабочих мест в регионе", – отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба. В министерстве подчеркнули, что всего с начала года заключено порядка 800 социальных контрактов. Из них большая часть – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и на поиск работы. Общая сумма выплат составила более 163 миллионов рублей. В ведомстве напомнили, что максимальная сумма помощи по контракту может достигать 350 тысяч рублей, а ежемесячные выплаты для поиска работы равны прожиточному минимуму для трудоспособного населения (в Подмосковье в 2025 году эта цифра составляет 21 039 рублей).
https://ria.ru/20250821/podderzhka-2036823042.html
https://ria.ru/20250819/podmoskove-2036297521.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150808/90/1508089009_344:0:6893:4912_1920x0_80_0_0_f828f592faccce6500497a3c81ae8595.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Более 400 жителей Подмосковья стали ИП при помощи соцконтрактов

ИП при помощи соцконтракта стали свыше 400 жителей Подмосковья в 2025 году

© Depositphotos.com / SergPoznanskiyМужчина подписывает документы
Мужчина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Depositphotos.com / SergPoznanskiy
Мужчина подписывает документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Свыше 400 жителей Московской области стали индивидуальными предпринимателями, заключив социальный контракт, сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
Социальный контракт – финансовая мера поддержки, которую могут получить малообеспеченные семьи, чей доход не превышает установленного прожиточного минимума за три месяца, предшествующие месяцу до подачи заявления. В рамках соцконтракта граждане могут получить помощь на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства. На каждое направление предусмотрено индивидуальное финансирование, подчеркнули в пресс-службе.
Мужчина визирует документы - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Ульяновские предприятия получили 280 миллионов рублей в качестве поддержки
21 августа, 18:14
"Только в этом году индивидуальными предпринимателями стали более 400 жителей нашего региона. Социальный контракт позволил им реализовать свои бизнес-идеи и начать собственное дело. Мы стремимся поддерживать инициативу наших жителей и помогать им претворить в жизнь свои проекты. Это не только улучшает экономическую ситуацию в семьях, но и способствует созданию новых рабочих мест в регионе", – отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
В министерстве подчеркнули, что всего с начала года заключено порядка 800 социальных контрактов. Из них большая часть – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и на поиск работы. Общая сумма выплат составила более 163 миллионов рублей.
В ведомстве напомнили, что максимальная сумма помощи по контракту может достигать 350 тысяч рублей, а ежемесячные выплаты для поиска работы равны прожиточному минимуму для трудоспособного населения (в Подмосковье в 2025 году эта цифра составляет 21 039 рублей).
Передача ключей - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Более 30 объектов передали подмосковным предпринимателям за 1 рубль
19 августа, 14:46
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала