Более 400 жителей Подмосковья стали ИП при помощи соцконтрактов
2025-08-25T15:25:00+03:00
2025-08-25T15:25:00+03:00
2025-08-25T15:25:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости
ru-RU
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Свыше 400 жителей Московской области стали индивидуальными предпринимателями, заключив социальный контракт, сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
Социальный контракт – финансовая мера поддержки, которую могут получить малообеспеченные семьи, чей доход не превышает установленного прожиточного минимума за три месяца, предшествующие месяцу до подачи заявления. В рамках соцконтракта граждане могут получить помощь на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства. На каждое направление предусмотрено индивидуальное финансирование, подчеркнули в пресс-службе.
"Только в этом году индивидуальными предпринимателями стали более 400 жителей нашего региона. Социальный контракт позволил им реализовать свои бизнес-идеи и начать собственное дело. Мы стремимся поддерживать инициативу наших жителей и помогать им претворить в жизнь свои проекты. Это не только улучшает экономическую ситуацию в семьях, но и способствует созданию новых рабочих мест в регионе", – отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
В министерстве подчеркнули, что всего с начала года заключено порядка 800 социальных контрактов. Из них большая часть – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и на поиск работы. Общая сумма выплат составила более 163 миллионов рублей.
В ведомстве напомнили, что максимальная сумма помощи по контракту может достигать 350 тысяч рублей, а ежемесячные выплаты для поиска работы равны прожиточному минимуму для трудоспособного населения (в Подмосковье в 2025 году эта цифра составляет 21 039 рублей).