Индивидуальные предприниматели Тюменской области оформили 177 соцконтрактов

Индивидуальные предприниматели Тюменской области оформили 177 соцконтрактов - РИА Новости, 25.08.2025

Индивидуальные предприниматели Тюменской области оформили 177 соцконтрактов

На 1 августа текущего года жители Тюменской области заключили свыше 380 социальных контрактов, из которых 177 — на развитие индивидуальной предпринимательской...

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

тюменская область

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. На 1 августа текущего года жители Тюменской области заключили свыше 380 социальных контрактов, из которых 177 — на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, Татьяна Дейнега в прошлом году обратилась в Центр обеспечения мер социальной поддержки и на основании соцконтракта получила помощь. На развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, а именно фитнес-клуба, тюменка получила 350 тысяч рублей. Социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и человеком или семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе. Многодетным семьям и родственникам участников специальной военной операции данная мера господдержки предоставляется в первоочередном порядке. Соцконтракт осуществляется с 2025 года в рамках национального проекта "Семья". Он предполагает не просто выплаты — для каждого гражданина или семьи разрабатывается индивидуальная программа действий для решения проблемы и повышения уровня доходов. В регионе эту меру поддержки оказывает департамент социального развития Тюменской области при софинансировании из федерального бюджета. Помимо развития индивидуальной предпринимательской деятельности, социальный контракт можно заключить на развитие личного подсобного хозяйства, поиск работы, а также для получения выплаты на первоочередные нужды многодетным семьям, в которых воспитываются пять и более детей в возрасте до 18 лет (студенты — до 23 лет). Подать заявление можно через МФЦ или портал государственных услуг.

тюменская область

2025

Новости

