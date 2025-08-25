Рейтинг@Mail.ru
Индивидуальные предприниматели Тюменской области оформили 177 соцконтрактов - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
14:12 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/kontrakty-2037447137.html
Индивидуальные предприниматели Тюменской области оформили 177 соцконтрактов
Индивидуальные предприниматели Тюменской области оформили 177 соцконтрактов - РИА Новости, 25.08.2025
Индивидуальные предприниматели Тюменской области оформили 177 соцконтрактов
На 1 августа текущего года жители Тюменской области заключили свыше 380 социальных контрактов, из которых 177 — на развитие индивидуальной предпринимательской... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T14:12:00+03:00
2025-08-25T14:12:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
тюменская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594174244_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_99974154367c144157a4e35d74503fcc.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. На 1 августа текущего года жители Тюменской области заключили свыше 380 социальных контрактов, из которых 177 — на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, Татьяна Дейнега в прошлом году обратилась в Центр обеспечения мер социальной поддержки и на основании соцконтракта получила помощь. На развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, а именно фитнес-клуба, тюменка получила 350 тысяч рублей. Социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и человеком или семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе. Многодетным семьям и родственникам участников специальной военной операции данная мера господдержки предоставляется в первоочередном порядке. Соцконтракт осуществляется с 2025 года в рамках национального проекта "Семья". Он предполагает не просто выплаты — для каждого гражданина или семьи разрабатывается индивидуальная программа действий для решения проблемы и повышения уровня доходов. В регионе эту меру поддержки оказывает департамент социального развития Тюменской области при софинансировании из федерального бюджета. Помимо развития индивидуальной предпринимательской деятельности, социальный контракт можно заключить на развитие личного подсобного хозяйства, поиск работы, а также для получения выплаты на первоочередные нужды многодетным семьям, в которых воспитываются пять и более детей в возрасте до 18 лет (студенты — до 23 лет). Подать заявление можно через МФЦ или портал государственных услуг.
https://ria.ru/20250825/kpd-2037432714.html
https://ria.ru/20250821/moor-2036755415.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594174244_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09af0f2f1c9d063c3a1bd18cace87fec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , тюменская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Тюменская область
Индивидуальные предприниматели Тюменской области оформили 177 соцконтрактов

ИП Тюменской области заключили 177 социальных контрактов к августу 2025 года

© Depositphotos.com / pressmasterОформление контракта
Оформление контракта - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Depositphotos.com / pressmaster
Оформление контракта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. На 1 августа текущего года жители Тюменской области заключили свыше 380 социальных контрактов, из которых 177 — на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, Татьяна Дейнега в прошлом году обратилась в Центр обеспечения мер социальной поддержки и на основании соцконтракта получила помощь. На развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, а именно фитнес-клуба, тюменка получила 350 тысяч рублей.
Тюмень - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Всероссийский форум креативных предпринимателей пройдет в Тюмени в октябре
Вчера, 13:30
Социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и человеком или семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе. Многодетным семьям и родственникам участников специальной военной операции данная мера господдержки предоставляется в первоочередном порядке.
Соцконтракт осуществляется с 2025 года в рамках национального проекта "Семья". Он предполагает не просто выплаты — для каждого гражданина или семьи разрабатывается индивидуальная программа действий для решения проблемы и повышения уровня доходов.
В регионе эту меру поддержки оказывает департамент социального развития Тюменской области при софинансировании из федерального бюджета. Помимо развития индивидуальной предпринимательской деятельности, социальный контракт можно заключить на развитие личного подсобного хозяйства, поиск работы, а также для получения выплаты на первоочередные нужды многодетным семьям, в которых воспитываются пять и более детей в возрасте до 18 лет (студенты — до 23 лет). Подать заявление можно через МФЦ или портал государственных услуг.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Моор: количество предпринимателей в Тюменской области растет
21 августа, 15:47
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаТюменская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала