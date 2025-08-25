https://ria.ru/20250825/kondratev-2037535027.html

Кондратьев: на Кубани построили шесть новых учреждений здравоохранения

Кондратьев: на Кубани построили шесть новых учреждений здравоохранения - РИА Новости, 25.08.2025

Кондратьев: на Кубани построили шесть новых учреждений здравоохранения

Шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов построили на Кубани в 2025 году по нацпроекту, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 25.08.2025

КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов построили на Кубани в 2025 году по нацпроекту, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "В этом году в крае по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" построили шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Это значит, что еще четыре тысячи человек смогут получать медицинскую помощь рядом с домом. Все медучреждения оснащены современным оборудованием, необходимым для различных обследований… Не у всех есть возможность ездить в районные центры, поэтому ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты - ред.) так востребованы у жителей, часто слышу об этом на встречах с ними. Мы возводим фельдшерско-акушерские пункты по всему региону, в том числе в малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктах", - сказал журналистам Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации региона. Новые фельдшерско-акушерские пункты, по данным пресс-службы краевой администрации, построили в поселках Краснодарском Красноармейского района, Кочетинском Динского района, Восточном Белореченского района, в селе Камышеваха Новокубанского района, в хуторе Ольховском Тимашевского района, в станице Бесстрашной Отрадненского района. Работы выполнили по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", отметили в пресс-службе. Глава региона добавил, что за последние десять лет в крае построили 91 ФАП, 34 из которых - по нацпроекту. "Как уже не раз говорил, наша главная задача - сделать медицинскую помощь доступной для каждого, - сказал Кондратьев.

