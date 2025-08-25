В КНДР назвали визит главы Южной Кореи в Токио "неприличным поведением"
ЦТАК: визит президента Южной Кореи в Японию может обострить кризис безопасности
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специалист из КНДР опубликовал статью, в которой официальный визит президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Токио для переговоров с японским премьером Сигеру Исибой был назван "неприличным поведением", способным обострить "кризис безопасности в регионе", передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
ЦТАК публикует текст статьи Ким Хёк Нама, озаглавленной "Неприличное поведение правителя Сеула, вставшего в авангард осуществления трехстороннего военного сотрудничества". В публикации говорится, что, состоявшийся 23 августа в Токио саммит между Республикой Корея и Японией "обостряет кризис безопасности в регионе".
Ким Хёк Нам отмечает, что укрепление взаимодействия между Южной Кореей и Японией способно усилить "агрессивный трехсторонний военный альянс США, Японии и Республики Корея" и оказать серьезное влияние на ситуацию на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.
Как подчеркивается в статье, в ходе саммита Ли Чжэ Мён и Сигеру Исиба обсуждали полную денуклеаризацию КНДР и "турбулентную международную ситуацию", а также заявили, что будут реагировать на основе сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей для укрепления содействия в мировом масштабе.
"Это выражает решимость активно присоединиться к осуществлению Индо-Тихоокеанских стратегий США, которые прилагают все усилия к захвату гегемонии на Корейском полуострове и вокруг него, и предупреждает о предстоящей более катастрофической обстановке безопасности", - заключает Ким Хёк Нам.
Саммит президента Ли Чжэ Мёна и премьер-министра Сигеру Исибы состоялся 23 августа в Токио. Официальный визит главы южнокорейского государства в Японию продлился с 23 по 24 августа, во второй день своего пребывания в стране он также встретился с японскими законодателями, с которыми обсудил способы развития двухсторонних отношений. В субботу лидеры государств договорились о формировании более тесного сотрудничества на фоне меняющихся условий мировой торговли, а также в очередной раз подтвердили свое намерение осуществить денуклеаризацию КНДР и усилить трехстороннее партнерство с Соединенными Штатами.
В понедельник в Вашингтоне также состоится саммит Ли Чжэ Мёна и американского президента Дональда Трампа. Это будет первый визит в США южнокорейского президента с момента его вступления в должность в начале июня. Как сообщили в администрации южнокорейского лидера, стороны обсудят укрепление союзнических отношений, координацию в сфере обороны и безопасности, вопросы мира и денуклеаризации на Корейском полуострове, а также торгово-экономическое сотрудничество, включая полупроводники, батареи и судостроение.
По информации агентства Рёхап, Вашингтон может поднять вопрос сокращения численности сухопутных войск США в Корее или же гибкости их дислоцирования. Также сообщалось, что идет обсуждение и роста расходов Сеула на оборону по примеру НАТО. Ожидается, что в ходе саммита будет рассмотрен и торговый блок, в частности детализация соглашения о тарифах и возможные дальнейшие инвестиции Южной Кореи в США.
