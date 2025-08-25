https://ria.ru/20250825/klingbayl--2037376579.html

Вице-канцлер Германии прибыл с визитом в Киев

Вице-канцлер Германии прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 25.08.2025

Вице-канцлер Германии прибыл с визитом в Киев

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщило агентство DPA. РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщило агентство DPA. "В тесной координации с канцлером ФРГ я намерен обсудить, как Германия может наилучшим образом поддержать Украину в возможном мирном процессе", - заявил Клингбайль. Что касается гарантий безопасности, вице-канцлер заявил, что Германия тесно согласовывает свои действия на международном уровне. "Германия выполнит свои обязательства", - сказал вице-канцлер. По данным агентства, запланированы встречи Клингбайля с высокопоставленными чиновниками Украины, Владимиром Зеленским и представителями гражданского общества.Как сообщил таблоид Bild со ссылкой на данные министерства финансов ФРГ, с февраля 2022 года по конец 2024 года Германия оказала Украине поддержку в размере 50,5 миллиарда евро. Из этой суммы 25 миллиардов евро были потрачены на прием украинских беженцев, 17 миллиардов евро – на поставки вооружений и обучение военных, 6,7 миллиарда евро – на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры и другую не военную помощь, а еще 1,9 миллиарда были направлены в украинский бюджет (в частности, на зарплаты госслужащим).

владимир зеленский, германия, киев, украина, в мире