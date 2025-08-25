Рейтинг@Mail.ru
Вице-канцлер Германии прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 25.08.2025 (обновлено: 14:10 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/klingbayl--2037376579.html
Вице-канцлер Германии прибыл с визитом в Киев
Вице-канцлер Германии прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 25.08.2025
Вице-канцлер Германии прибыл с визитом в Киев
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщило агентство DPA. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T09:48:00+03:00
2025-08-25T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
германия
киев
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037427922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb0527be768d00cde54ded6c0806d080.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщило агентство DPA. "В тесной координации с канцлером ФРГ я намерен обсудить, как Германия может наилучшим образом поддержать Украину в возможном мирном процессе", - заявил Клингбайль. Что касается гарантий безопасности, вице-канцлер заявил, что Германия тесно согласовывает свои действия на международном уровне. "Германия выполнит свои обязательства", - сказал вице-канцлер. По данным агентства, запланированы встречи Клингбайля с высокопоставленными чиновниками Украины, Владимиром Зеленским и представителями гражданского общества.Как сообщил таблоид Bild со ссылкой на данные министерства финансов ФРГ, с февраля 2022 года по конец 2024 года Германия оказала Украине поддержку в размере 50,5 миллиарда евро. Из этой суммы 25 миллиардов евро были потрачены на прием украинских беженцев, 17 миллиардов евро – на поставки вооружений и обучение военных, 6,7 миллиарда евро – на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры и другую не военную помощь, а еще 1,9 миллиарда были направлены в украинский бюджет (в частности, на зарплаты госслужащим).
https://ria.ru/20250821/germaniya-2036628437.html
https://ria.ru/20250820/golosovanie-2036560009.html
германия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037427922_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_47b1ec48a9e343163a8d2f6f6af33adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, германия, киев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Германия, Киев, Украина, В мире
Вице-канцлер Германии прибыл с визитом в Киев

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с визитом в Киев

© Getty Images / picture alliance/Kay NietfeldВице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибывает в Киев. 25 августа 2025
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибывает в Киев. 25 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Getty Images / picture alliance/Kay Nietfeld
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибывает в Киев. 25 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщило агентство DPA.
"В тесной координации с канцлером ФРГ я намерен обсудить, как Германия может наилучшим образом поддержать Украину в возможном мирном процессе", - заявил Клингбайль.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В ФРГ обвинили политиков из ЕС в подрыве попыток достичь мира на Украине
21 августа, 04:45
Что касается гарантий безопасности, вице-канцлер заявил, что Германия тесно согласовывает свои действия на международном уровне. "Германия выполнит свои обязательства", - сказал вице-канцлер.
По данным агентства, запланированы встречи Клингбайля с высокопоставленными чиновниками Украины, Владимиром Зеленским и представителями гражданского общества.
Как сообщил таблоид Bild со ссылкой на данные министерства финансов ФРГ, с февраля 2022 года по конец 2024 года Германия оказала Украине поддержку в размере 50,5 миллиарда евро. Из этой суммы 25 миллиардов евро были потрачены на прием украинских беженцев, 17 миллиардов евро – на поставки вооружений и обучение военных, 6,7 миллиарда евро – на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры и другую не военную помощь, а еще 1,9 миллиарда были направлены в украинский бюджет (в частности, на зарплаты госслужащим).
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В ФРГ призвали узнать мнение народа об отправке войск на Украину
20 августа, 17:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийГерманияКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала