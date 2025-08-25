Вице-канцлер Германии прибыл с визитом в Киев
© Getty Images / picture alliance/Kay NietfeldВице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибывает в Киев. 25 августа 2025
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибывает в Киев. 25 августа 2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщило агентство DPA.
Что касается гарантий безопасности, вице-канцлер заявил, что Германия тесно согласовывает свои действия на международном уровне. "Германия выполнит свои обязательства", - сказал вице-канцлер.
По данным агентства, запланированы встречи Клингбайля с высокопоставленными чиновниками Украины, Владимиром Зеленским и представителями гражданского общества.
Как сообщил таблоид Bild со ссылкой на данные министерства финансов ФРГ, с февраля 2022 года по конец 2024 года Германия оказала Украине поддержку в размере 50,5 миллиарда евро. Из этой суммы 25 миллиардов евро были потрачены на прием украинских беженцев, 17 миллиардов евро – на поставки вооружений и обучение военных, 6,7 миллиарда евро – на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры и другую не военную помощь, а еще 1,9 миллиарда были направлены в украинский бюджет (в частности, на зарплаты госслужащим).
