Рейтинг@Mail.ru
Глава Минстроя отметил динамику реализации проектов в Кировской области - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
21:12 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/kirov-2037550593.html
Глава Минстроя отметил динамику реализации проектов в Кировской области
Глава Минстроя отметил динамику реализации проектов в Кировской области - РИА Новости, 25.08.2025
Глава Минстроя отметил динамику реализации проектов в Кировской области
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил положительную динамику в Кировской области в реализации федеральных проектов и программ, сообщает... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T21:12:00+03:00
2025-08-25T21:12:00+03:00
кировская область
кировская область
россия
ирек файзуллин
александр соколов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023920187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58cce5a831534c83c1a0f0ab463f0a6d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил положительную динамику в Кировской области в реализации федеральных проектов и программ, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава Минстроя России на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым обсудил реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни". Особое внимание было уделено модернизации инфраструктуры в регионе. "Кировская область показывает положительную динамику в вопросах реализации федеральных проектов и программ, что является важным фактором для улучшения качества жизни граждан. За семь месяцев 2025 года показатель объема ввода МКД (многоквартирный дом - ред.) увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,1 тысячи квадратных метров. Фактические показатели по переселению граждан из аварийного жилищного фонда превысили плановые. С 2019 года в Кировской области 7,1 тысячи человек переехали из 116,56 тысячи квадратных метров жилья", - приводятся в сообщении слова Файзуллина. Он отметил, что за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита обновлен парк пассажирской техники. "Сейчас команда правительства области ведет активную работу по этим направлениям. Для успешной реализации задач, поставленных в нацпроекте "Инфраструктура для жизни", необходимо сохранять строительные темпы", - сказал глава Минстроя РФ. Отмечается , что в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Кировской области в 2025 году уже благоустроили 37 общественных пространств, планируется реализовать всего 61 территорию. Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от региона подана 51 заявка, из них 19 победителей, завершено восемь проектов. "На рабочей встрече обсудили с Иреком Энваровичем вопросы развития. Договорились о поддержке строительства новых дорог на участках комплексного развития территории и дальнейшем благоустройстве городов Кировской области", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
https://ria.ru/20250823/perm-2037150136.html
кировская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023920187_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69666ae9a1e8858fc86d7a11a6fff961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировская область, россия, ирек файзуллин, александр соколов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Кировская область, Кировская область, Россия, Ирек Файзуллин, Александр Соколов, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Глава Минстроя отметил динамику реализации проектов в Кировской области

Файзуллин отметил положительную динамику реализации проектов в Кировской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИрек Файзуллин
Ирек Файзуллин - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Ирек Файзуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил положительную динамику в Кировской области в реализации федеральных проектов и программ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава Минстроя России на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым обсудил реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни". Особое внимание было уделено модернизации инфраструктуры в регионе.
"Кировская область показывает положительную динамику в вопросах реализации федеральных проектов и программ, что является важным фактором для улучшения качества жизни граждан. За семь месяцев 2025 года показатель объема ввода МКД (многоквартирный дом - ред.) увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,1 тысячи квадратных метров. Фактические показатели по переселению граждан из аварийного жилищного фонда превысили плановые. С 2019 года в Кировской области 7,1 тысячи человек переехали из 116,56 тысячи квадратных метров жилья", - приводятся в сообщении слова Файзуллина.
Он отметил, что за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита обновлен парк пассажирской техники.
"Сейчас команда правительства области ведет активную работу по этим направлениям. Для успешной реализации задач, поставленных в нацпроекте "Инфраструктура для жизни", необходимо сохранять строительные темпы", - сказал глава Минстроя РФ.
Отмечается , что в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Кировской области в 2025 году уже благоустроили 37 общественных пространств, планируется реализовать всего 61 территорию. Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от региона подана 51 заявка, из них 19 победителей, завершено восемь проектов.
"На рабочей встрече обсудили с Иреком Энваровичем вопросы развития. Договорились о поддержке строительства новых дорог на участках комплексного развития территории и дальнейшем благоустройстве городов Кировской области", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Ирек Файзуллин - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Файзуллин и Махонин провели рабочую встречу в Пермском крае
23 августа, 12:37
 
Кировская областьКировская областьРоссияИрек ФайзуллинАлександр СоколовМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала