Глава Минстроя отметил динамику реализации проектов в Кировской области

2025-08-25T21:12:00+03:00

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил положительную динамику в Кировской области в реализации федеральных проектов и программ, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава Минстроя России на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым обсудил реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни". Особое внимание было уделено модернизации инфраструктуры в регионе. "Кировская область показывает положительную динамику в вопросах реализации федеральных проектов и программ, что является важным фактором для улучшения качества жизни граждан. За семь месяцев 2025 года показатель объема ввода МКД (многоквартирный дом - ред.) увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,1 тысячи квадратных метров. Фактические показатели по переселению граждан из аварийного жилищного фонда превысили плановые. С 2019 года в Кировской области 7,1 тысячи человек переехали из 116,56 тысячи квадратных метров жилья", - приводятся в сообщении слова Файзуллина. Он отметил, что за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита обновлен парк пассажирской техники. "Сейчас команда правительства области ведет активную работу по этим направлениям. Для успешной реализации задач, поставленных в нацпроекте "Инфраструктура для жизни", необходимо сохранять строительные темпы", - сказал глава Минстроя РФ. Отмечается , что в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Кировской области в 2025 году уже благоустроили 37 общественных пространств, планируется реализовать всего 61 территорию. Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от региона подана 51 заявка, из них 19 победителей, завершено восемь проектов. "На рабочей встрече обсудили с Иреком Энваровичем вопросы развития. Договорились о поддержке строительства новых дорог на участках комплексного развития территории и дальнейшем благоустройстве городов Кировской области", - цитирует пресс-служба слова Соколова.

