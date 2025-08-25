Рейтинг@Mail.ru
Глава Химок встретилась с участниками программы "Герои Подмосковья" - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/khimki-2037481441.html
Глава Химок встретилась с участниками программы "Герои Подмосковья"
Глава Химок встретилась с участниками программы "Герои Подмосковья" - РИА Новости, 25.08.2025
Глава Химок встретилась с участниками программы "Герои Подмосковья"
Глава Химок Елена Землякова встретилась с участниками региональной программы "Герои Подмосковья" с Александром Александровым и Шамилем Хабибуллиным. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T16:15:00+03:00
2025-08-25T16:15:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037480518_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6252a111a6192d9849c45dc955122e31.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова встретилась с участниками региональной программы "Герои Подмосковья" с Александром Александровым и Шамилем Хабибуллиным. Она обратила внимание героев на важные детали и аспекты работы муниципальных служащих. "Порекомендовала Александру и Шамилю выбрать направление для дальнейшего развития. Оба участника поделились своими предпочтениями. Планируем организовать больше практики, чтобы как можно скорее погрузиться в процессы. Пригласила наших героев принять участие в профильных штабах", — отметила Землякова в своем телеграм-канале. Программа "Герои Подмосковья" создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ее главная цель – не просто трудоустроить участников, а сформировать новое поколение управленцев: сильных, ответственных, с опытом принятия решений. В ближайшее время стартует первый модуль очного обучения на базе мастерской управления "Сенеж". За все время обучения участники попробуют разные направления, изучат нормативно-правовую базу и принципы управления регионом.
https://ria.ru/20250822/khimki-2037052306.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037480518_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_61ec7fb4a90f959d65cfce5a43ce1bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), андрей воробьев
Химки (городской округ в Московской области), Андрей Воробьев
Глава Химок встретилась с участниками программы "Герои Подмосковья"

Елена Землякова провела встречу с участниками программы "Герои Подмосковья"

© Фото : Пресс-служба администрации ХимокГлава Химок Елена Землякова на встрече с участниками региональной программы "Герои Подмосковья" Александром Александровым и Шамилем Хабибуллиным
Глава Химок Елена Землякова на встрече с участниками региональной программы Герои Подмосковья Александром Александровым и Шамилем Хабибуллиным - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Химок
Глава Химок Елена Землякова на встрече с участниками региональной программы "Герои Подмосковья" Александром Александровым и Шамилем Хабибуллиным
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова встретилась с участниками региональной программы "Герои Подмосковья" с Александром Александровым и Шамилем Хабибуллиным.
Она обратила внимание героев на важные детали и аспекты работы муниципальных служащих.
"Порекомендовала Александру и Шамилю выбрать направление для дальнейшего развития. Оба участника поделились своими предпочтениями. Планируем организовать больше практики, чтобы как можно скорее погрузиться в процессы. Пригласила наших героев принять участие в профильных штабах", — отметила Землякова в своем телеграм-канале.
Программа "Герои Подмосковья" создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ее главная цель – не просто трудоустроить участников, а сформировать новое поколение управленцев: сильных, ответственных, с опытом принятия решений.
В ближайшее время стартует первый модуль очного обучения на базе мастерской управления "Сенеж". За все время обучения участники попробуют разные направления, изучат нормативно-правовую базу и принципы управления регионом.
День Государственного флага России отметили в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
День Государственного флага России отметили в подмосковных Химках
22 августа, 18:52
 
Химки (городской округ в Московской области)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала