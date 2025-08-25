https://ria.ru/20250825/khimki-2037481441.html
Глава Химок встретилась с участниками программы "Герои Подмосковья"
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова встретилась с участниками региональной программы "Герои Подмосковья" с Александром Александровым и Шамилем Хабибуллиным. Она обратила внимание героев на важные детали и аспекты работы муниципальных служащих. "Порекомендовала Александру и Шамилю выбрать направление для дальнейшего развития. Оба участника поделились своими предпочтениями. Планируем организовать больше практики, чтобы как можно скорее погрузиться в процессы. Пригласила наших героев принять участие в профильных штабах", — отметила Землякова в своем телеграм-канале. Программа "Герои Подмосковья" создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ее главная цель – не просто трудоустроить участников, а сформировать новое поколение управленцев: сильных, ответственных, с опытом принятия решений. В ближайшее время стартует первый модуль очного обучения на базе мастерской управления "Сенеж". За все время обучения участники попробуют разные направления, изучат нормативно-правовую базу и принципы управления регионом.
