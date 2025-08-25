В Казани суд арестовал экс-депутата гордумы
Экс-депутата гордумы Казани Бильгильдееву арестовали по делу о взятке
КАЗАНЬ, 25 авг – РИА Новости. Советский районный суд Казани арестовал на два месяца экс-депутата гордумы Рушанию Бильгильдееву, подозреваемую в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, подозревается по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве во особо крупном размере", - сказал собеседник агентства, не раскрыв подробностей дела.
В настоящее время Вахитовский районный суд Казани уже рассматривает уголовное дело в отношении Бильгильдеевой, которую обвиняют в 11 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах на сумму более 38 миллионов рублей. По делу проходят более 130 потерпевших.
По версии следствия, в 2012-2016 годах Бильгильдеева, являясь руководителем ряда фирм, под предлогом заключения договоров на приобретение земельных участков и подведение к ним инженерных коммуникаций похитила у 133 граждан денежные средства на сумму 37,5 миллиона рублей. Кроме того, в 2016 году она от имени региональной общественной организации по защите прав потребителей "Справедливое ЖКХ" похитила более 500 тысяч рублей у директора одного из ООО под предлогом оказания услуг по переводу многоквартирных домов под управление данной компании, считает следствие.