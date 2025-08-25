https://ria.ru/20250825/izrail-2037394888.html

Офис Нетаньяху поддержал усилия Ливана по разоружению "Хезболлы"

Офис Нетаньяху поддержал усилия Ливана по разоружению "Хезболлы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Израиль готов поддержать Ливан в усилиях по разоружению шиитского движения "Хезболла" c целью достижения безопасного будущего для обеих стран, а также поэтапно сократить присутствие своей армии на юге Ливана, сообщила в понедельник канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху."Недавнее решение Совета министров (Ливана - ред.) о работе по разоружению "Хезболлы" к концу 2025 года стало знаменательным событием. В свете этого важного события Израиль готов поддержать Ливан в его усилиях по разоружению "Хезболлы" и совместно работать над достижением более безопасного и стабильного будущего для обеих стран", - говорится в заявлении.В офисе Нетаньяху добавили, что если ливанские вооруженные силы "предпримут необходимые шаги" по разоружению "Хезболлы", Израиль примет ответные меры, включая "поэтапное сокращение присутствия Армии обороны Израиля" на юге Ливана в координации с механизмом безопасности под руководством США."Это решение открывает перед Ливаном возможность вернуть себе полный суверенитет, восстановить государственные институты, армию и систему управления - без вмешательства и влияния не государственных субъектов... Сейчас настало время Израилю и Ливану двигаться вперед в духе сотрудничества, сосредоточившись на общей цели - разоружении "Хезболлы" и содействии стабильности и процветанию обеих стран", - говорится в заявлении.Правительство Ливана 5 августа поручило армии страны предоставить план по государственной монополии на оружие до конца 2025 года, что фактически вводит запрет на владение оружием для всех, кроме армии. Руководство "Хезболлы" назвало принятое правительством решение "огромной ошибкой" и заявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений правительства не было.В феврале армия Израиля завершила вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации. При этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлы" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлы" в южном Ливане.

