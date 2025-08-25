Рейтинг@Mail.ru
Офис Нетаньяху поддержал усилия Ливана по разоружению "Хезболлы" - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 25.08.2025 (обновлено: 11:45 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/izrail-2037394888.html
Офис Нетаньяху поддержал усилия Ливана по разоружению "Хезболлы"
Офис Нетаньяху поддержал усилия Ливана по разоружению "Хезболлы" - РИА Новости, 25.08.2025
Офис Нетаньяху поддержал усилия Ливана по разоружению "Хезболлы"
Израиль готов поддержать Ливан в усилиях по разоружению шиитского движения "Хезболла" c целью достижения безопасного будущего для обеих стран, а также поэтапно... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T11:06:00+03:00
2025-08-25T11:45:00+03:00
израиль
хезболла
в мире
ливан
биньямин нетаньяху
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975970851_134:36:1094:576_1920x0_80_0_0_7baf4f74c6d15c7a146b1c65909ff123.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Израиль готов поддержать Ливан в усилиях по разоружению шиитского движения "Хезболла" c целью достижения безопасного будущего для обеих стран, а также поэтапно сократить присутствие своей армии на юге Ливана, сообщила в понедельник канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху."Недавнее решение Совета министров (Ливана - ред.) о работе по разоружению "Хезболлы" к концу 2025 года стало знаменательным событием. В свете этого важного события Израиль готов поддержать Ливан в его усилиях по разоружению "Хезболлы" и совместно работать над достижением более безопасного и стабильного будущего для обеих стран", - говорится в заявлении.В офисе Нетаньяху добавили, что если ливанские вооруженные силы "предпримут необходимые шаги" по разоружению "Хезболлы", Израиль примет ответные меры, включая "поэтапное сокращение присутствия Армии обороны Израиля" на юге Ливана в координации с механизмом безопасности под руководством США."Это решение открывает перед Ливаном возможность вернуть себе полный суверенитет, восстановить государственные институты, армию и систему управления - без вмешательства и влияния не государственных субъектов... Сейчас настало время Израилю и Ливану двигаться вперед в духе сотрудничества, сосредоточившись на общей цели - разоружении "Хезболлы" и содействии стабильности и процветанию обеих стран", - говорится в заявлении.Правительство Ливана 5 августа поручило армии страны предоставить план по государственной монополии на оружие до конца 2025 года, что фактически вводит запрет на владение оружием для всех, кроме армии. Руководство "Хезболлы" назвало принятое правительством решение "огромной ошибкой" и заявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений правительства не было.В феврале армия Израиля завершила вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации. При этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлы" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлы" в южном Ливане.
https://ria.ru/20250809/livan-2034344918.html
https://ria.ru/20250822/ssha-2036882648.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975970851_152:0:1049:673_1920x0_80_0_0_39691b2bb8fed4b6f0b334c7998eb7c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, хезболла, в мире, ливан, биньямин нетаньяху, сша
Израиль, Хезболла, В мире, Ливан, Биньямин Нетаньяху, США
Офис Нетаньяху поддержал усилия Ливана по разоружению "Хезболлы"

Израиль назвал разоружение "Хезболлы" условием сокращения присутствия в Ливане

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные на юге Ливана
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Армия обороны Израиля
Израильские военные на юге Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Израиль готов поддержать Ливан в усилиях по разоружению шиитского движения "Хезболла" c целью достижения безопасного будущего для обеих стран, а также поэтапно сократить присутствие своей армии на юге Ливана, сообщила в понедельник канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"Недавнее решение Совета министров (Ливана - ред.) о работе по разоружению "Хезболлы" к концу 2025 года стало знаменательным событием. В свете этого важного события Израиль готов поддержать Ливан в его усилиях по разоружению "Хезболлы" и совместно работать над достижением более безопасного и стабильного будущего для обеих стран", - говорится в заявлении.
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Ливан поставил армию в "крайне сложную ситуацию", считают эксперты
9 августа, 16:53
В офисе Нетаньяху добавили, что если ливанские вооруженные силы "предпримут необходимые шаги" по разоружению "Хезболлы", Израиль примет ответные меры, включая "поэтапное сокращение присутствия Армии обороны Израиля" на юге Ливана в координации с механизмом безопасности под руководством США.
"Это решение открывает перед Ливаном возможность вернуть себе полный суверенитет, восстановить государственные институты, армию и систему управления - без вмешательства и влияния не государственных субъектов... Сейчас настало время Израилю и Ливану двигаться вперед в духе сотрудничества, сосредоточившись на общей цели - разоружении "Хезболлы" и содействии стабильности и процветанию обеих стран", - говорится в заявлении.
Правительство Ливана 5 августа поручило армии страны предоставить план по государственной монополии на оружие до конца 2025 года, что фактически вводит запрет на владение оружием для всех, кроме армии. Руководство "Хезболлы" назвало принятое правительством решение "огромной ошибкой" и заявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений правительства не было.
В феврале армия Израиля завершила вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации. При этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлы" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлы" в южном Ливане.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
США попросили Израиль сократить удары по Ливану, сообщили Axios
22 августа, 02:41
 
ИзраильХезболлаВ миреЛиванБиньямин НетаньяхуСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала