Рейтинг@Mail.ru
Италия готова оказать помощь с разминированием Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/italija-2037422260.html
Италия готова оказать помощь с разминированием Украины, пишут СМИ
Италия готова оказать помощь с разминированием Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2025
Италия готова оказать помощь с разминированием Украины, пишут СМИ
Итальянское правительство, продолжая выступать против отправки своих миротворцев на Украину, готово оказать поддержку с разминированием территории и водного... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T12:42:00+03:00
2025-08-25T12:42:00+03:00
в мире
украина
россия
италия
джорджа мелони
антонио таяни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146094/33/1460943304_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_5ac1356675cb9542aedf2a32b7ce8c3e.jpg
РИМ, 25 авг – РИА Новости. Итальянское правительство, продолжая выступать против отправки своих миротворцев на Украину, готово оказать поддержку с разминированием территории и водного пространства, пишет в понедельник газета Repubblica. "Как стало известно из квалифицированных источников, в последние дни правительство Джорджи Мелони сообщило своим союзникам о готовности направить специалистов ВМС и сухопутных войск для проведения обязательных операций по разминированию в украинских водах и на территории", - говорится в статье. Речь идет, как подчеркивается, о "теоретической готовности", которая сможет материализоваться после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Repubblica отмечает, что с учетом противотанковых и противопехотных мин, а также неразорвавшихся боеприпасов разминирование может затронуть 30% территории Украины. Италия способна направить минные тральщики и вспомогательные фрегаты, необходимые для разминирования акваторий. Кроме того, она может использовать своих военных экспертов для выполнения аналогичных задач в заминированных районах, пишет издание. "Мы не поддерживаем отправку войск, но могли бы внести значительный вклад, учитывая наш богатый опыт как в разминировании на море, так и на суше. Посмотрим, как пойдут дела. Достигнут прогресс с точки зрения координации такого типа предложения", - заявил в этой связи глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни на политическом мероприятии в Римини. -0-
https://ria.ru/20250110/peregovory-1993032807.html
украина
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146094/33/1460943304_182:0:2818:1977_1920x0_80_0_0_fbf3423fe8f331c12be756d8a0a77fb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, италия, джорджа мелони, антонио таяни
В мире, Украина, Россия, Италия, Джорджа Мелони, Антонио Таяни
Италия готова оказать помощь с разминированием Украины, пишут СМИ

Repubblica: Италия готова помочь с разминированием территории Украины

© AP Photo / Gregorio BorgiaФлаги Италии и Евросоюза на здании в Риме
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 25 авг – РИА Новости. Итальянское правительство, продолжая выступать против отправки своих миротворцев на Украину, готово оказать поддержку с разминированием территории и водного пространства, пишет в понедельник газета Repubblica.
"Как стало известно из квалифицированных источников, в последние дни правительство Джорджи Мелони сообщило своим союзникам о готовности направить специалистов ВМС и сухопутных войск для проведения обязательных операций по разминированию в украинских водах и на территории", - говорится в статье. Речь идет, как подчеркивается, о "теоретической готовности", которая сможет материализоваться после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.
Repubblica отмечает, что с учетом противотанковых и противопехотных мин, а также неразорвавшихся боеприпасов разминирование может затронуть 30% территории Украины.
Италия способна направить минные тральщики и вспомогательные фрегаты, необходимые для разминирования акваторий. Кроме того, она может использовать своих военных экспертов для выполнения аналогичных задач в заминированных районах, пишет издание.
"Мы не поддерживаем отправку войск, но могли бы внести значительный вклад, учитывая наш богатый опыт как в разминировании на море, так и на суше. Посмотрим, как пойдут дела. Достигнут прогресс с точки зрения координации такого типа предложения", - заявил в этой связи глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни на политическом мероприятии в Римини. -0-
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони во время встречи в Риме. 9 января 2025 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Премьер Италии пообещала Зеленскому лучшие позиции на мирных переговорах
10 января, 01:47
 
В миреУкраинаРоссияИталияДжорджа МелониАнтонио Таяни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала