Фидан обсудит с главой МИД Ирландии переговоры по Украине, сообщил источник
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции. Архивное фото
АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан намерен поднять тему украинского урегулирования в ходе запланированного на вторник визита в Ирландию, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан 26-27 августа 2025 года посетит Ирландию. Это будет первый официальный визит министра иностранных дел Фидана в Ирландию. В ходе визита министр иностранных дел Фидан проведет встречи с министром иностранных дел, торговли и обороны Саймоном Харрисом", - сообщил источник.
По его словам, в ходе переговоров министр Фидан намерен подчеркнуть важность укрепления двусторонних отношений и региональных консультаций между Турцией и Ирландией, целесообразность изучения новых возможностей сотрудничества для углубления торговых, экономических и культурных отношений между двумя странами.
"Министр Фидан выразит свою признательность Ирландии за ее принципиальную позицию по палестинскому вопросу, считает необходимым ускорить совместные усилия по созданию независимого Палестинского государства на основе решения о сосуществовании двух государств. Кроме того, министр Фидан планирует обсудить в ходе переговоров региональные и глобальные события, в том числе, процессы на Украине, в Сирии и Иране", - уточнил собеседник агентства.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.