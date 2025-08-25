https://ria.ru/20250825/imuschestvo-2037475654.html

Суд арестовал имущество экс-замдиректора ГВСУ Сметанюка

2025-08-25T15:53:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Имущество на 143 миллиона рублей арестовано у экс-заместителя директора ГВСУ №4 Ивана Сметанюка, обвиняемого в злоупотреблениях на гособоронзаказе с ущербом в 650 миллионов рублей, сообщает СК России."Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора федерального государственного унитарного предприятия Главного военного строительного управления N4 министерства обороны Российской Федерации Ивана Сметанюка. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе выполнения государственного оборонного заказа (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Установлено, что в 2019 году между государственным заказчиком и ООО "Креатив" заключены контракты на сумму свыше 650 миллионов рублей на строительство объектов в Хабаровском крае, обязанности по контролю и организации строительных работ возлагались на Сметанюка.По данным СК, 2019-2020 годах Сметанюк, злоупотребляя своими должностными полномочиями, не организовал и не контролировал исполнение работ на объекте, в результате чего многомиллионные контракты выполнены с существенными нарушениями."Министерству обороны России причинен ущерб на сумму свыше 650 миллионов рублей. Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Сметанюка общей стоимостью 143 миллиона рублей наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.Ранее из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, стало известно, что столичный суд арестовал Сметанюка в апреле.

