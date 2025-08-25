https://ria.ru/20250825/ikona-2037523154.html
В Крымской митрополии назвали попытку теракта СБУ с иконой кощунством
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Попытка СБУ организовать теракт в Крыму с использованием иконы является актом святотатства и тяжелейшим кощунством, общественное осуждение подобных преступлений должно быть единогласным, сообщила РИА Новости пресс-служба Крымской митрополии. В понедельник Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что в Крыму предотвращен теракт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ. Задержана женщина, которая по указанию куратора прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на КПП здания УФСБ по Крыму и Севастополю. Там ее и задержали. По планам СБУ, женщина должна была погибнуть при взрыве. "Акт святотатства, выражающийся в использовании священных предметов в террористических целях, представляет собой не просто преступление против закона, но и тяжелейшее кощунство... Общественное осуждение подобных преступлений должно быть категоричным и единодушным", – сообщила пресс-служба. Святыни религии являются неприкосновенными символами духовной культуры человечества, а иконы, которые веками служат источником духовной силы и вдохновения для миллионов верующих людей, представляют при этом особую ценность. Их превращение в орудие убийства противоречит самой сути религиозного учения и общечеловеческой морали, добавили в митрополии. "Защита религиозных святынь — это не только вопрос веры, но и важнейший аспект сохранения культурного наследия человечества. Мы обязаны отстаивать право каждого человека на свободное исповедание веры и защиту священных для него символов", – сообщили в Крымской митрополии. Представители всех конфессий и светского общества смогут противостоять идеологии насилия и экстремизма только совместными усилиями, заключили в пресс-службе.
