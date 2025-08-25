Рейтинг@Mail.ru
В Крымской митрополии назвали попытку теракта СБУ с иконой кощунством
Религия
 
18:15 25.08.2025
В Крымской митрополии назвали попытку теракта СБУ с иконой кощунством
В Крымской митрополии назвали попытку теракта СБУ с иконой кощунством - РИА Новости, 25.08.2025
В Крымской митрополии назвали попытку теракта СБУ с иконой кощунством
Попытка СБУ организовать теракт в Крыму с использованием иконы является актом святотатства и тяжелейшим кощунством, общественное осуждение подобных преступлений РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T18:15:00+03:00
2025-08-25T18:15:00+03:00
религия
республика крым
россия
украина
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
терроризм
происшествия
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Попытка СБУ организовать теракт в Крыму с использованием иконы является актом святотатства и тяжелейшим кощунством, общественное осуждение подобных преступлений должно быть единогласным, сообщила РИА Новости пресс-служба Крымской митрополии. В понедельник Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что в Крыму предотвращен теракт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ. Задержана женщина, которая по указанию куратора прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на КПП здания УФСБ по Крыму и Севастополю. Там ее и задержали. По планам СБУ, женщина должна была погибнуть при взрыве. "Акт святотатства, выражающийся в использовании священных предметов в террористических целях, представляет собой не просто преступление против закона, но и тяжелейшее кощунство... Общественное осуждение подобных преступлений должно быть категоричным и единодушным", – сообщила пресс-служба. Святыни религии являются неприкосновенными символами духовной культуры человечества, а иконы, которые веками служат источником духовной силы и вдохновения для миллионов верующих людей, представляют при этом особую ценность. Их превращение в орудие убийства противоречит самой сути религиозного учения и общечеловеческой морали, добавили в митрополии. "Защита религиозных святынь — это не только вопрос веры, но и важнейший аспект сохранения культурного наследия человечества. Мы обязаны отстаивать право каждого человека на свободное исповедание веры и защиту священных для него символов", – сообщили в Крымской митрополии. Представители всех конфессий и светского общества смогут противостоять идеологии насилия и экстремизма только совместными усилиями, заключили в пресс-службе.
республика крым
россия
украина
республика крым, россия, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), терроризм, происшествия
Религия, Республика Крым, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Терроризм, Происшествия
В Крымской митрополии назвали попытку теракта СБУ с иконой кощунством

Крымская митрополия сочла попытку теракта с иконой святотатством и кощунством

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Попытка СБУ организовать теракт в Крыму с использованием иконы является актом святотатства и тяжелейшим кощунством, общественное осуждение подобных преступлений должно быть единогласным, сообщила РИА Новости пресс-служба Крымской митрополии.
В понедельник Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что в Крыму предотвращен теракт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ. Задержана женщина, которая по указанию куратора прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на КПП здания УФСБ по Крыму и Севастополю. Там ее и задержали. По планам СБУ, женщина должна была погибнуть при взрыве.
Икона, с помощью которой россиянка планировала совершить теракт в здании УФСБ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В РПЦ прокомментировали попытку СБУ устроить теракт, используя икону
Вчера, 16:09
"Акт святотатства, выражающийся в использовании священных предметов в террористических целях, представляет собой не просто преступление против закона, но и тяжелейшее кощунство... Общественное осуждение подобных преступлений должно быть категоричным и единодушным", – сообщила пресс-служба.
Святыни религии являются неприкосновенными символами духовной культуры человечества, а иконы, которые веками служат источником духовной силы и вдохновения для миллионов верующих людей, представляют при этом особую ценность. Их превращение в орудие убийства противоречит самой сути религиозного учения и общечеловеческой морали, добавили в митрополии.
"Защита религиозных святынь — это не только вопрос веры, но и важнейший аспект сохранения культурного наследия человечества. Мы обязаны отстаивать право каждого человека на свободное исповедание веры и защиту священных для него символов", – сообщили в Крымской митрополии.
Представители всех конфессий и светского общества смогут противостоять идеологии насилия и экстремизма только совместными усилиями, заключили в пресс-службе.
Протоиерей Андрей Павленко - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Освобожденный священник УПЦ призвал сопротивляться насилию на Украине
22 августа, 08:10
 
Религия Республика Крым Россия Украина Служба безопасности Украины Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Терроризм Происшествия
 
 
