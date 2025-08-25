https://ria.ru/20250825/ikona-2037479697.html

В РПЦ прокомментировали попытку СБУ устроить теракт, используя икону

В РПЦ прокомментировали попытку СБУ устроить теракт, используя икону

В РПЦ прокомментировали попытку СБУ устроить теракт, используя икону

25.08.2025

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Использование религиозных символов в качестве орудия терроризма в очередной раз свидетельствует, что у киевского режима нет ничего святого, заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя попытку службы безопасности Украины (СБУ) организовать теракт в Крыму с использованием иконы. "Использование религиозных символов в качестве орудия терроризма – свидетельство того, что у тех, кто за этим стоит, нет ничего святого. Акт святотатства, задуманный организаторами этого теракта, разрушит, прежде всего, их самих. Презрение к религиозным символам христианства, намерение их использовать для убийства – еще один признак богоборчества, которые мы видим в деятельности киевских властей", – сказал РИА Новости Кипшидзе. В понедельник Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что в Крыму предотвращен теракт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ. Задержана женщина, которая по указанию куратора прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на КПП здания УФСБ по Крыму и Севастополю. Там ее и задержали. По планам СБУ, женщина должна была погибнуть при взрыве. Женщина рассказала, как по заданию куратора приехала в Симферополь к зданию УФСБ. По словам задержанной, она со второй попытки отправила код для взрыва бомбы, но шлюз на входе в здание УФСБ был заблокирован, и ее задержали. Рядом с местом теракта, по ее словам, находились дети из детского сада.

республика крым

россия

украина

республика крым, россия, украина, вахтанг кипшидзе, служба безопасности украины, московский патриархат, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)