В РПЦ прокомментировали попытку СБУ устроить теракт, используя икону
Религия
 
16:09 25.08.2025
В РПЦ прокомментировали попытку СБУ устроить теракт, используя икону
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Использование религиозных символов в качестве орудия терроризма в очередной раз свидетельствует, что у киевского режима нет ничего святого, заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя попытку службы безопасности Украины (СБУ) организовать теракт в Крыму с использованием иконы. "Использование религиозных символов в качестве орудия терроризма – свидетельство того, что у тех, кто за этим стоит, нет ничего святого. Акт святотатства, задуманный организаторами этого теракта, разрушит, прежде всего, их самих. Презрение к религиозным символам христианства, намерение их использовать для убийства – еще один признак богоборчества, которые мы видим в деятельности киевских властей", – сказал РИА Новости Кипшидзе. В понедельник Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что в Крыму предотвращен теракт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ. Задержана женщина, которая по указанию куратора прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на КПП здания УФСБ по Крыму и Севастополю. Там ее и задержали. По планам СБУ, женщина должна была погибнуть при взрыве. Женщина рассказала, как по заданию куратора приехала в Симферополь к зданию УФСБ. По словам задержанной, она со второй попытки отправила код для взрыва бомбы, но шлюз на входе в здание УФСБ был заблокирован, и ее задержали. Рядом с местом теракта, по ее словам, находились дети из детского сада.
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Использование религиозных символов в качестве орудия терроризма в очередной раз свидетельствует, что у киевского режима нет ничего святого, заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя попытку службы безопасности Украины (СБУ) организовать теракт в Крыму с использованием иконы.
"Использование религиозных символов в качестве орудия терроризма – свидетельство того, что у тех, кто за этим стоит, нет ничего святого. Акт святотатства, задуманный организаторами этого теракта, разрушит, прежде всего, их самих. Презрение к религиозным символам христианства, намерение их использовать для убийства – еще один признак богоборчества, которые мы видим в деятельности киевских властей", – сказал РИА Новости Кипшидзе.
В понедельник Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что в Крыму предотвращен теракт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ. Задержана женщина, которая по указанию куратора прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на КПП здания УФСБ по Крыму и Севастополю. Там ее и задержали. По планам СБУ, женщина должна была погибнуть при взрыве.
Женщина рассказала, как по заданию куратора приехала в Симферополь к зданию УФСБ. По словам задержанной, она со второй попытки отправила код для взрыва бомбы, но шлюз на входе в здание УФСБ был заблокирован, и ее задержали. Рядом с местом теракта, по ее словам, находились дети из детского сада.
