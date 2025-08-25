https://ria.ru/20250825/granty-2037353628.html

Семь территорий Приморья получат федеральные гранты на благоустройство

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Семь муниципалитетов Приморья стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, они получат 970 миллионов рублей на реконструкцию общественных пространств, сообщает региональное правительство. Награждение победителей конкурса прошло в Казани в рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений". Конкурс проводится с 2018 года. Это возможность для регионов получить дополнительное федеральное финансирование на развитие общественных пространств. В этом году победили 294 проекта, 54 из них – дальневосточные. "Приморский край направил на конкурс 15 заявок. Поддержано семь проектов, общая сумма грантов составила 970 миллионов рублей", – приводятся словам замминистра регионального ЖКХ Любови Кокоревой. В числе победивших проектов - рекреационная зона "Озёрные ключи" города Артема с 300 миллионами рублей, парк "Берёзка" Дальнегорска со 150 миллионами рублей, центральные площади Уссурийска, Славянки и Лучегорска – по 150 миллионов, сквер "Солнышко" в Арсеньеве с 20 миллионами рублей и парк "Молодёжный" в Чугуевке с 50 миллионами. Реализация проектов стартует в 2026 году. Проект "Владивостокская русалка" на форуме признали победителем конкурса "Живое наследие". В 2024 году в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды победили заявки на благоустройство скверов и парков в Находке, а также в Михайловском, Ханкайском и Пожарском округах Приморья. Реконструкция этих объектов уже завершается, отметил заместитель председателя правительства региона Владимир Малюшицкий.

