Рейтинг@Mail.ru
Госавтоинспекция призвала пешеходов быть более осторожными на переходах - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/gosavtoinspektsiya--2037408604.html
Госавтоинспекция призвала пешеходов быть более осторожными на переходах
Госавтоинспекция призвала пешеходов быть более осторожными на переходах - РИА Новости, 25.08.2025
Госавтоинспекция призвала пешеходов быть более осторожными на переходах
Госавтоинспекция призвала пешеходов к осторожности на переходах, в частности, зафиксирован рост погибших за семь месяцев 2025 года, подчеркнули в ведомстве. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T11:53:00+03:00
2025-08-25T11:53:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037407523_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_d6f8f2fec6bdd4dbfd04ddc2619d5330.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Госавтоинспекция призвала пешеходов к осторожности на переходах, в частности, зафиксирован рост погибших за семь месяцев 2025 года, подчеркнули в ведомстве. Так, число погибших пешеходов увеличилось на 2,3% и составило 1492 человека. При этом сократилось количество самих наездов на пешеходов (на 4,4%) и пострадавших в них людей (на 4,9%). Наезды составляют примерно 24% от общего количества автоаварий, в которых погибли или пострадали люди. На данный вид происшествий приходится более 20% смертей на дорогах. Треть наездов совершена из-за нарушений, которые допустили сами пешеходы, отметили в Госавтоинспекции. "Как правило тяжесть последствий ДТП, произошедших из-за нарушений, допущенных самими пешеходами почти в три раза выше, чем при наездах из-за нарушений водителей. Это означает, что пешеходам следует быть более бдительными и всегда строго соблюдать ПДД, в городе они находятся или за его пределами. На трассах вне населенных пунктов пешеходы в большинстве случаев получают травмы, несовместимые с жизнью – каждый второй такой наезд завершился трагически", – говорит заместитель начальника отдела пропаганды ГУОБДД МВД России Антон Белан. Он добавил, что с января по июль на 4,6% (до 3,6 тысячи) снизилось количество ДТП с участием детей-пешеходов и на 5,4% (до 3,6 тысячи) – число пострадавших в них несовершеннолетних, однако погибли в таких ДТП 64 ребенка (+12,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). В трети случаев несовершеннолетние пешеходы попали в ДТП из-за собственной неосторожности, отметили в ведомстве. Также 486 происшествий произошли в темное время суток – при этом у погибших и пострадавших в них несовершеннолетних не было световозвращателей. В Госавтоинспекции напомнили, что обеспечить детей световозвращателями должны родители – причем, необходимо не только приобрести их, но и контролировать ношение несовершеннолетними, а при покупке верхней одежды на осень и зиму отдавать предпочтение детской одежде со световозвращающими элементами. Основные правила для пешеходов, отмечают в Госавтоинспекции, включают переход дороги в строго разрешенных для этого местах – по пешеходным переходам, а также только на разрешающий сигнал пешеходного светофора. При этом перед выходом на проезжую часть, даже на регулируемом переходе, нужно убедиться, что автомобили остановились и водители пропускают. Особую осторожность следует проявлять в условиях плохой видимости (ночью, в дождь или туман), используя световозвращающие элементы на одежде или вещах. Дети должны переходить дорогу только в сопровождении взрослых, а пожилым людям рекомендуется избегать оживленных трасс без необходимости. Водителям Госавтоинспекция напомнила об обязанности соблюдать меры предосторожности, особенно в зонах повышенного пешеходного трафика – например, возле образовательных организаций, торговых центров и жилых кварталов. Ключевыми требованиями ведомство назвало снижение скорости, готовность к внезапному появлению людей на проезжей части и полную остановку перед переходом. Также водителям важно быть особенно внимательным в темное время суток, так как пешеходов может быть плохо видно. Пешеходам не следует отвлекаться на гаджеты, перебегать дорогу в неположенном месте или выходить из-за препятствий, ограничивающих обзор. Водители должны уважать права пеших участников дорожного движения и не допускать агрессивного вождения, добавили в Госавтоинспекции. Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
https://ria.ru/20250811/dtp-2034484710.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037407523_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fa1ad709879001f9d6bcdfe8a49dcefa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Госавтоинспекция призвала пешеходов быть более осторожными на переходах

Госавтоинспекция призвала пешеходов к осторожности на переходах

© Фото предоставлено Госавтоинспекцией МВД РоссииГосавтоинспекция призвала пешеходов быть более осторожными на переходах
Госавтоинспекция призвала пешеходов быть более осторожными на переходах - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото предоставлено Госавтоинспекцией МВД России
Госавтоинспекция призвала пешеходов быть более осторожными на переходах
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Госавтоинспекция призвала пешеходов к осторожности на переходах, в частности, зафиксирован рост погибших за семь месяцев 2025 года, подчеркнули в ведомстве.
Так, число погибших пешеходов увеличилось на 2,3% и составило 1492 человека. При этом сократилось количество самих наездов на пешеходов (на 4,4%) и пострадавших в них людей (на 4,9%).
Наезды составляют примерно 24% от общего количества автоаварий, в которых погибли или пострадали люди. На данный вид происшествий приходится более 20% смертей на дорогах. Треть наездов совершена из-за нарушений, которые допустили сами пешеходы, отметили в Госавтоинспекции.
«
"Как правило тяжесть последствий ДТП, произошедших из-за нарушений, допущенных самими пешеходами почти в три раза выше, чем при наездах из-за нарушений водителей. Это означает, что пешеходам следует быть более бдительными и всегда строго соблюдать ПДД, в городе они находятся или за его пределами. На трассах вне населенных пунктов пешеходы в большинстве случаев получают травмы, несовместимые с жизнью – каждый второй такой наезд завершился трагически", – говорит заместитель начальника отдела пропаганды ГУОБДД МВД России Антон Белан.
Он добавил, что с января по июль на 4,6% (до 3,6 тысячи) снизилось количество ДТП с участием детей-пешеходов и на 5,4% (до 3,6 тысячи) – число пострадавших в них несовершеннолетних, однако погибли в таких ДТП 64 ребенка (+12,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).
В трети случаев несовершеннолетние пешеходы попали в ДТП из-за собственной неосторожности, отметили в ведомстве. Также 486 происшествий произошли в темное время суток – при этом у погибших и пострадавших в них несовершеннолетних не было световозвращателей. В Госавтоинспекции напомнили, что обеспечить детей световозвращателями должны родители – причем, необходимо не только приобрести их, но и контролировать ношение несовершеннолетними, а при покупке верхней одежды на осень и зиму отдавать предпочтение детской одежде со световозвращающими элементами.
Основные правила для пешеходов, отмечают в Госавтоинспекции, включают переход дороги в строго разрешенных для этого местах – по пешеходным переходам, а также только на разрешающий сигнал пешеходного светофора. При этом перед выходом на проезжую часть, даже на регулируемом переходе, нужно убедиться, что автомобили остановились и водители пропускают. Особую осторожность следует проявлять в условиях плохой видимости (ночью, в дождь или туман), используя световозвращающие элементы на одежде или вещах. Дети должны переходить дорогу только в сопровождении взрослых, а пожилым людям рекомендуется избегать оживленных трасс без необходимости.
Водителям Госавтоинспекция напомнила об обязанности соблюдать меры предосторожности, особенно в зонах повышенного пешеходного трафика – например, возле образовательных организаций, торговых центров и жилых кварталов. Ключевыми требованиями ведомство назвало снижение скорости, готовность к внезапному появлению людей на проезжей части и полную остановку перед переходом. Также водителям важно быть особенно внимательным в темное время суток, так как пешеходов может быть плохо видно.
Пешеходам не следует отвлекаться на гаджеты, перебегать дорогу в неположенном месте или выходить из-за препятствий, ограничивающих обзор. Водители должны уважать права пеших участников дорожного движения и не допускать агрессивного вождения, добавили в Госавтоинспекции.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Названы регионы-лидеры по наименьшему количеству ДТП
11 августа, 00:13
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала