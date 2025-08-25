https://ria.ru/20250825/gosavtoinspektsiya--2037408604.html

Госавтоинспекция призвала пешеходов быть более осторожными на переходах

Госавтоинспекция призвала пешеходов быть более осторожными на переходах - РИА Новости, 25.08.2025

Госавтоинспекция призвала пешеходов быть более осторожными на переходах

Госавтоинспекция призвала пешеходов к осторожности на переходах, в частности, зафиксирован рост погибших за семь месяцев 2025 года, подчеркнули в ведомстве. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T11:53:00+03:00

2025-08-25T11:53:00+03:00

2025-08-25T11:53:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037407523_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_d6f8f2fec6bdd4dbfd04ddc2619d5330.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Госавтоинспекция призвала пешеходов к осторожности на переходах, в частности, зафиксирован рост погибших за семь месяцев 2025 года, подчеркнули в ведомстве. Так, число погибших пешеходов увеличилось на 2,3% и составило 1492 человека. При этом сократилось количество самих наездов на пешеходов (на 4,4%) и пострадавших в них людей (на 4,9%). Наезды составляют примерно 24% от общего количества автоаварий, в которых погибли или пострадали люди. На данный вид происшествий приходится более 20% смертей на дорогах. Треть наездов совершена из-за нарушений, которые допустили сами пешеходы, отметили в Госавтоинспекции. "Как правило тяжесть последствий ДТП, произошедших из-за нарушений, допущенных самими пешеходами почти в три раза выше, чем при наездах из-за нарушений водителей. Это означает, что пешеходам следует быть более бдительными и всегда строго соблюдать ПДД, в городе они находятся или за его пределами. На трассах вне населенных пунктов пешеходы в большинстве случаев получают травмы, несовместимые с жизнью – каждый второй такой наезд завершился трагически", – говорит заместитель начальника отдела пропаганды ГУОБДД МВД России Антон Белан. Он добавил, что с января по июль на 4,6% (до 3,6 тысячи) снизилось количество ДТП с участием детей-пешеходов и на 5,4% (до 3,6 тысячи) – число пострадавших в них несовершеннолетних, однако погибли в таких ДТП 64 ребенка (+12,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). В трети случаев несовершеннолетние пешеходы попали в ДТП из-за собственной неосторожности, отметили в ведомстве. Также 486 происшествий произошли в темное время суток – при этом у погибших и пострадавших в них несовершеннолетних не было световозвращателей. В Госавтоинспекции напомнили, что обеспечить детей световозвращателями должны родители – причем, необходимо не только приобрести их, но и контролировать ношение несовершеннолетними, а при покупке верхней одежды на осень и зиму отдавать предпочтение детской одежде со световозвращающими элементами. Основные правила для пешеходов, отмечают в Госавтоинспекции, включают переход дороги в строго разрешенных для этого местах – по пешеходным переходам, а также только на разрешающий сигнал пешеходного светофора. При этом перед выходом на проезжую часть, даже на регулируемом переходе, нужно убедиться, что автомобили остановились и водители пропускают. Особую осторожность следует проявлять в условиях плохой видимости (ночью, в дождь или туман), используя световозвращающие элементы на одежде или вещах. Дети должны переходить дорогу только в сопровождении взрослых, а пожилым людям рекомендуется избегать оживленных трасс без необходимости. Водителям Госавтоинспекция напомнила об обязанности соблюдать меры предосторожности, особенно в зонах повышенного пешеходного трафика – например, возле образовательных организаций, торговых центров и жилых кварталов. Ключевыми требованиями ведомство назвало снижение скорости, готовность к внезапному появлению людей на проезжей части и полную остановку перед переходом. Также водителям важно быть особенно внимательным в темное время суток, так как пешеходов может быть плохо видно. Пешеходам не следует отвлекаться на гаджеты, перебегать дорогу в неположенном месте или выходить из-за препятствий, ограничивающих обзор. Водители должны уважать права пеших участников дорожного движения и не допускать агрессивного вождения, добавили в Госавтоинспекции. Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250811/dtp-2034484710.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия