14:16 25.08.2025
Более миллиона россиян зарегистрировались на онлайн-голосование
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более миллиона россиян зарегистрировались на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на осенних выборах через "Госуслуги", сообщило Минцифры в Telegram-канале. "В дистанционном электронном голосовании на осенних выборах планирует принять участие более 1 миллиона человек. Если вы живете в одном из 24 регионов, где оно проводится, и хотите проголосовать онлайн, подайте заявление на "Госуслугах", - сказано в сообщении. Так, прием заявлений на участие в ДЭГ для жителей Курганской области и Северной Осетии - Алании заканчивается 9 сентября, а для всех остальных - 8 сентября. Если избиратель передумает, он может в эти же сроки отозвать свое заявление на дистанционное голосование и выбрать другой способ. Как рассказали в Минцифры, чаще всего на ДЭГ регистрируются в Ростовской области (199 тысяч заявлений), Чувашии (156 тысяч заявлений), в Свердловской и Челябинской областях (152 тысяч и 72 тысячи заявлений), а также в Пермском крае (68 тысяч заявлений). В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. ДЭГ в 2025 году применятся в 24 субъектах РФ. В 2024 году ДЭГ применялся на выборах разных уровней в 25 регионах РФ. Голосование в них длилось от одного до трех дней.
Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более миллиона россиян зарегистрировались на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на осенних выборах через "Госуслуги", сообщило Минцифры в Telegram-канале.
"В дистанционном электронном голосовании на осенних выборах планирует принять участие более 1 миллиона человек. Если вы живете в одном из 24 регионов, где оно проводится, и хотите проголосовать онлайн, подайте заявление на "Госуслугах", - сказано в сообщении.
Так, прием заявлений на участие в ДЭГ для жителей Курганской области и Северной Осетии - Алании заканчивается 9 сентября, а для всех остальных - 8 сентября. Если избиратель передумает, он может в эти же сроки отозвать свое заявление на дистанционное голосование и выбрать другой способ.
Как рассказали в Минцифры, чаще всего на ДЭГ регистрируются в Ростовской области (199 тысяч заявлений), Чувашии (156 тысяч заявлений), в Свердловской и Челябинской областях (152 тысяч и 72 тысячи заявлений), а также в Пермском крае (68 тысяч заявлений).
В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. ДЭГ в 2025 году применятся в 24 субъектах РФ. В 2024 году ДЭГ применялся на выборах разных уровней в 25 регионах РФ. Голосование в них длилось от одного до трех дней.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В России начнут проверять номера телефонов, привязанных к "Госуслугам"
24 августа, 11:45
 
