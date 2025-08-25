https://ria.ru/20250825/germaniya-2037502885.html
Бывший министр экономики ФРГ ушел из бундестага
Бывший министр экономики ФРГ ушел из бундестага - РИА Новости, 25.08.2025
Бывший министр экономики ФРГ ушел из бундестага
Бывший министр экономики ФРГ Роберт Хабек принял решение уйти из бундестага, сообщил таблоид Bild со ссылкой на сообщение Хабека коллегам. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T17:26:00+03:00
2025-08-25T17:26:00+03:00
2025-08-25T17:37:00+03:00
в мире
германия
роберт хабек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_4407d73a0776a452979bc7679a821588.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Бывший министр экономики ФРГ Роберт Хабек принял решение уйти из бундестага, сообщил таблоид Bild со ссылкой на сообщение Хабека коллегам. "Во время летних каникул я интенсивно размышлял, где и какую политическую силу я смогу развивать в ближайшие несколько лет… Мой путь должен вывести меня из бундестага", – написал Хабек своим однопартийцам. По данным Bild, он вернул свой депутатский мандат в понедельник и с 1 сентября уже не будет заседать в парламенте ФРГ. Ранее журнал Focus со ссылкой на источники сообщал, что экс-министр экономики Германии Роберт Хабек станет приглашенным преподавателем в Калифорнийском университете в Беркли.
https://ria.ru/20250825/germaniya-2037357091.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b8cef36ba3a773910e574adcad6daeea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, роберт хабек
В мире, Германия, Роберт Хабек
Бывший министр экономики ФРГ ушел из бундестага
Bild: экс-министр экономики ФРГ Хабек решил уйти из бундестага