Глава РФПИ назвал причину кризиса в Германии
06:47 25.08.2025 (обновлено: 06:49 25.08.2025)
Глава РФПИ назвал причину кризиса в Германии
в мире
германия
россия
кирилл дмитриев
фридрих мерц
российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Кризис системы соцобеспечения ФРГ стал результатом многих лет неправильных решений и политики, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Дмитриев в соцсети Х сделал репост новости о заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил о невозможности Германии продолжать финансировать свою систему соцобеспечения в существующем виде. "Возможно, "кризис", о котором говорит канцлер, не упал с неба – это итог многих лет неверных решений и плохой политики. И эти неправильные политические решения продолжаются", - написал Дмитриев.
германия
россия
в мире, германия, россия, кирилл дмитриев, фридрих мерц, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Германия, Россия, Кирилл Дмитриев, Фридрих Мерц, Российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Кризис системы соцобеспечения ФРГ стал результатом многих лет неправильных решений и политики, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев в соцсети Х сделал репост новости о заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил о невозможности Германии продолжать финансировать свою систему соцобеспечения в существующем виде.
"Возможно, "кризис", о котором говорит канцлер, не упал с неба – это итог многих лет неверных решений и плохой политики. И эти неправильные политические решения продолжаются", - написал Дмитриев.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В Германии заявили о самом затяжном кризисе за последние 75 лет
8 января, 21:39
 
В мире, Германия, Россия, Кирилл Дмитриев, Фридрих Мерц, Российский фонд прямых инвестиций
 
 
