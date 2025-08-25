https://ria.ru/20250825/germaniya-2037357091.html
Глава РФПИ назвал причину кризиса в Германии
Глава РФПИ назвал причину кризиса в Германии
2025-08-25T06:47:00+03:00
2025-08-25T06:47:00+03:00
2025-08-25T06:49:00+03:00
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Кризис системы соцобеспечения ФРГ стал результатом многих лет неправильных решений и политики, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Дмитриев в соцсети Х сделал репост новости о заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил о невозможности Германии продолжать финансировать свою систему соцобеспечения в существующем виде. "Возможно, "кризис", о котором говорит канцлер, не упал с неба – это итог многих лет неверных решений и плохой политики. И эти неправильные политические решения продолжаются", - написал Дмитриев.
