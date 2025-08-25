Рейтинг@Mail.ru
04:57 25.08.2025 (обновлено: 08:46 25.08.2025)
Канцлер Германии выступил с печальным обращением о будущем страны
Выступая на региональной партийной конференции, канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не может позволить себе систему всеобщего благосостояния, пишет РИА Новости, 25.08.2025
Канцлер Германии выступил с печальным обращением о будущем страны

Telegraph: Мерц рассказал о неустойчивости благосостояния Германии

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Выступая на региональной партийной конференции, канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не может позволить себе систему всеобщего благосостояния, пишет The Daily Telegraph.
“Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы имеем его сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить экономически”, — приводит его слова газета.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
СМИ раскрыли, как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского с Трампом
20 августа, 14:36
Помимо этого, канцлер подчеркнул, что продолжит политику сокращения миграции и разработку мер по поддержке бизнеса.
В конце июня по итогам визита в Белоруссию президент России Владимир Путин заявил, что ФРГ и Франция балансируют на грани рецессии.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Мерц дал оценку организации саммита на Аляске
16 августа, 20:30
 
