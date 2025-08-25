https://ria.ru/20250825/germaniya-2037352460.html
Канцлер Германии выступил с печальным обращением о будущем страны
Выступая на региональной партийной конференции, канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не может позволить себе систему всеобщего благосостояния, пишет РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Выступая на региональной партийной конференции, канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не может позволить себе систему всеобщего благосостояния, пишет The Daily Telegraph.“Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы имеем его сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить экономически”, — приводит его слова газета.Помимо этого, канцлер подчеркнул, что продолжит политику сокращения миграции и разработку мер по поддержке бизнеса.В конце июня по итогам визита в Белоруссию президент России Владимир Путин заявил, что ФРГ и Франция балансируют на грани рецессии.
