Парламент Франции рассмотрит вопрос о доверии правительству
Флаги ЕС и Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на повестку внеочередной сессии парламента 8 сентября.
"Я попросил президента республики (Эммануэля Макрона - ред.), чтобы он согласился созвать парламент в понедельник, 8 сентября, через две недели, на внеочередную сессию. В этот день я привлеку правительство к ответственности... в соответствии со статьей 49.1 конституции", - сказал он на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, которые были представлены в законопроекте о бюджете на 2026 год.
В июле премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако при этом, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.