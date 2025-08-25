Финляндия направит минный тральщик в группу НАТО в Балтийском море
Финляндия на три месяца направит минный тральщик в группу НАТО в Балтийском море
Корабли НАТО в Балтийском море
© Фото : German Navy
Корабли НАТО в Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Военно-морские силы Финляндии на три месяца направят минный тральщик в постоянную группу НАТО в Балтийском море, сообщают в понедельник ВМС республики.
Как уточняют ВМС, Финляндия таким образом "поддерживает деятельность альянса, направленную на стабилизацию обстановки безопасности в регионе Балтийского моря".
Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
