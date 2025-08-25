Рейтинг@Mail.ru
Финляндия направит минный тральщик в группу НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 25.08.2025
15:42 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/finljandija-2037473351.html
Финляндия направит минный тральщик в группу НАТО в Балтийском море
Финляндия направит минный тральщик в группу НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 25.08.2025
Финляндия направит минный тральщик в группу НАТО в Балтийском море
Военно-морские силы Финляндии на три месяца направят минный тральщик в постоянную группу НАТО в Балтийском море, сообщают в понедельник ВМС республики.
2025-08-25T15:42:00+03:00
2025-08-25T15:42:00+03:00
в мире
финляндия
балтийское море
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799638635_0:196:2736:1735_1920x0_80_0_0_4b3c653a98d281926bbdbda6fb2323bd.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Военно-морские силы Финляндии на три месяца направят минный тральщик в постоянную группу НАТО в Балтийском море, сообщают в понедельник ВМС республики. "Военно-морские силы Финляндии направляют корабль противоминной обороны Katanpää в состав 1-й постоянной противоминной группы НАТО сроком на три месяца, начиная с 25 августа. Это запланированное участие ВМС Финляндии в миссиях коллективной обороны альянса в мирное время", - говорится в сообщении. Как уточняют ВМС, Финляндия таким образом "поддерживает деятельность альянса, направленную на стабилизацию обстановки безопасности в регионе Балтийского моря". Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
финляндия
балтийское море
в мире, финляндия, балтийское море, нато
В мире, Финляндия, Балтийское море, НАТО
Финляндия направит минный тральщик в группу НАТО в Балтийском море

Финляндия на три месяца направит минный тральщик в группу НАТО в Балтийском море

© Фото : German NavyКорабли НАТО в Балтийском море
Корабли НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : German Navy
Корабли НАТО в Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Военно-морские силы Финляндии на три месяца направят минный тральщик в постоянную группу НАТО в Балтийском море, сообщают в понедельник ВМС республики.
"Военно-морские силы Финляндии направляют корабль противоминной обороны Katanpää в состав 1-й постоянной противоминной группы НАТО сроком на три месяца, начиная с 25 августа. Это запланированное участие ВМС Финляндии в миссиях коллективной обороны альянса в мирное время", - говорится в сообщении.
Как уточняют ВМС, Финляндия таким образом "поддерживает деятельность альянса, направленную на стабилизацию обстановки безопасности в регионе Балтийского моря".
Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В миреФинляндияБалтийское мореНАТО
 
 
