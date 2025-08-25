Рейтинг@Mail.ru
Филат: Санду хочет отмежеваться от общей с Киевом стратегии евроинтеграции - РИА Новости, 25.08.2025
12:59 25.08.2025
КИШИНЕВ, 25 авг — РИА Новости. Прозападные власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду пытаются отмежеваться от совместной с Киевом стратегии евроинтеграции и стремятся выстраивать курс на ЕС самостоятельно, заявил экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат, раскритиковав при этом действующую власть за поддержку русофобии и неспособность самостоятельно принимать решения. Ранее в начале августа Владимир Зеленский в своём вечернем обращении заявил, что Украина вместе с Молдавии должны двигаться в переговорном процессе о вступлении в ЕС, добавив, что "любые искусственные паузы и разделения только ударят по Европе". Президент Молдавии Санду 15 августа на Конгрессе диаспоры выразила надежду, что Европейская комиссия "найдет политическое решение", подчеркнув, что "процесс вступления основан на заслугах и нет таких ограничений, которые требовали бы от двух или трёх стран двигаться одновременно". "Молдавские власти полагают, что преимущества киевского пакета исчерпаны, и задумали выпрыгнуть из украинского эшелона? Интересна ли Молдова Брюсселю вне киевского пакета? Вполне может статься, что из грозди винограда, дескать, пролежавшей последние 30 лет на печи, страна сегодня превратилась в чирлидершу — девушку с вымученной спортивной улыбкой, бессмысленно танцующую в перерыве баскетбольного матча или саммита ни о чём" — написал политик в своем Telegram-канале. Филат раскритиковал правящую в стране пропрезидентскую партию "Действие и солидарность" (ПДС) за поддержку русофобии и неспособность самостоятельно принимать решения. "ПДС — брюссельская воинская часть инфлюэнсеров — то и дело задирает Москву, получая за это охранные грамоты и безлимитные кредитные карты…28 сентября, так или иначе, — их последняя гастроль", - добавил Филат. Политик проиллюстрировал публикацию в своем Telegram- канале снимком карты Украины, установленную в Овальном кабинете во время встречи президента США Дональда Трампа с Зеленским, намекая на разворачивающиеся новые геополитические сценарии, которые власти в Молдавии не берут во внимание, полностью полагаясь на покровительство Брюсселя. "Недавно в Овальном кабинете Белого дома была установлена карта. Судя по всему, Молдова фигурирует ещё в одном киевском пакете. А вот из этого вагона выпрыгнуть будет сложнее. Вот такая вот станция Хацапетовка получается", - отметил Филат. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
КИШИНЕВ, 25 авг — РИА Новости. Прозападные власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду пытаются отмежеваться от совместной с Киевом стратегии евроинтеграции и стремятся выстраивать курс на ЕС самостоятельно, заявил экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат, раскритиковав при этом действующую власть за поддержку русофобии и неспособность самостоятельно принимать решения.
Ранее в начале августа Владимир Зеленский в своём вечернем обращении заявил, что Украина вместе с Молдавии должны двигаться в переговорном процессе о вступлении в ЕС, добавив, что "любые искусственные паузы и разделения только ударят по Европе". Президент Молдавии Санду 15 августа на Конгрессе диаспоры выразила надежду, что Европейская комиссия "найдет политическое решение", подчеркнув, что "процесс вступления основан на заслугах и нет таких ограничений, которые требовали бы от двух или трёх стран двигаться одновременно".
