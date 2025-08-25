https://ria.ru/20250825/festival-2037447904.html

Фестиваль по робототехнике прошел в Красноярске

Фестиваль по робототехнике прошел в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 25 авг - РИА Новости. Юные киберспортсмены и инженеры в течение двух дней демонстрировали свое умение на открытом фестивале по робототехнике "Рободружба" и Кубке по компьютерному спорту в Красноярске, сообщает пресс-служба мэрии. По ее данным, открытый фестиваль состоялся в минувшие выходные в рамках проекта "ЯРкие БЕРЕГА". "Впервые одномоментно прошли на набережных Енисея открытый фестиваль по робототехнике "Рободружба" на Ярыгинской и Кубок Красноярска по компьютерному спорту на Центральной. За два дня 71 тысяча человек побывала на масштабных соревнованиях", - говорится в сообщении. Фестиваль по робототехнике открыл исполняющий обязанности главы города Алексей Шувалов, а затем посетил площадку Кубка по компьютерному спорту. "Мы рады всех приветствовать на этом событии... На два дня наш город стал столицей робототехнического творчества для лучших юных инженеров со всей страны. К нам приехали представители 14 регионов, участвуют 100 команд. Желаю всем победы и достойной борьбы", - цитирует пресс-служба Шувалова. Отмечается, что свои навыки, креативность и инженерные решения по девяти направлениям продемонстрировали 700 инженеров в возрасте от 4 до 22 лет. За ходом соревнований следила команда из 45 ведущих экспертов. На торжественном закрытии фестиваля всем победителям вручили памятные подарки и денежные сертификаты на приобретение оборудования. Параллельно в эти два дня на Центральной набережной развернулся турнир по компьютерному спорту. "Компьютерный спорт – официальная спортивная дисциплина, в которой нужно чувствовать соперника, уметь быстро принимать решения, определять стратегию и работать в команде. Её можно сравнить с шахматами, только вместо фигурок игровые персонажи. Участники Кубка – восемь сильнейших команд из разных уголков страны", - сказал директор АНО "Будущее компьютерного спорта" Дмитрий Еремин. Общую атмосферу мероприятия создавали не только компьютерные баталии, но и локации, организованные на Центральной набережной. В небольших павильонах гости праздника играли в консоли, знакомились с виртуальной реальностью. Рядом все желающие играли в лазертаг. На площадках с традиционными видами спорта можно было примерить амуницию фехтовальщиков, попробовать свои силы на площадке воркаута, посмотреть на мастер-классы по каратэ, художественной гимнастике. В итоге соревнований и упорной борьбы победителем шестого Кубка Красноярска по компьютерному спорту стала команда "6p0ДяrU54RUS", состоящая из спортсменов из Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка.

