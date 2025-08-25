https://ria.ru/20250825/festival--2037362156.html

Фестиваль "Вкусы России" посетили более 1,5 миллиона человек

москва

россия

камчатка

общество

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 1,5 миллионов человек посетили фестиваль "Вкусы России" на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "На ВДНХ с 14 по 24 августа прошел четвертый гастрономический фестиваль "Вкусы России" в рамках проекта "Лето в Москве". Он стал одним из ключевых событий летнего сезона в столице и собрал более 1,5 миллионов посетителей. В мероприятии приняли участие 75 субъектов Российской Федерации, представивших свою кулинарную культуру, региональные бренды и современные гастрономические решения", - говорится в сообщении. Отмечается, что на одной площадке жители и гости столицы смогли за 11 дней познакомиться с гастрономическими традициями от Камчатки до Калининграда, организаторами фестиваля выступили министерство сельского хозяйства РФ и правительство Москвы. Подчеркивается, что большое число гостей подтвердили растущий интерес к региональной кухне и локальным брендам, активное участие в создании программы приняли представители бизнеса. Кроме того, самым популярным местом стал ресторанный дворик, где работал 31 домик с блюдами и продуктами со всей России, гости пробовали сочные бургеры из воронежской мраморной говядины, традиционные вареники, а также крымские морепродукты - барабульку и стейк из акулы.

