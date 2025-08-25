Рейтинг@Mail.ru
В Магаданской области спасатели эвакуировали туристов - РИА Новости, 25.08.2025
07:55 25.08.2025
В Магаданской области спасатели эвакуировали туристов
Спасатели МЧС России эвакуировали туристов в Магаданской области, трое мужчин путешествовали на резиновых лодках по реке Бахапча, информирует ведомство.
россия
магаданская область
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
безопасность
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали туристов в Магаданской области, трое мужчин путешествовали на резиновых лодках по реке Бахапча, информирует ведомство. "В Магаданской области спасатели МЧС России эвакуировали туристов. Трое мужчин путешествовали на резиновых лодках по реке Бахапча. При сплаве одно из весел сломалось. Продолжить путь и выбраться из реки не смогли. Один из мужчин обратился за помощью в МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что специалисты Магаданского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 подняли туристов на борт и доставили в Магадан, медпомощь путешественникам не потребовалась. Свой поход в МЧС России они не регистрировали.
россия
магаданская область
магадан
россия, магаданская область, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, безопасность
Россия, Магаданская область, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Безопасность
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали туристов в Магаданской области, трое мужчин путешествовали на резиновых лодках по реке Бахапча, информирует ведомство.
Магаданской области спасатели МЧС России эвакуировали туристов. Трое мужчин путешествовали на резиновых лодках по реке Бахапча. При сплаве одно из весел сломалось. Продолжить путь и выбраться из реки не смогли. Один из мужчин обратился за помощью в МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что специалисты Магаданского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 подняли туристов на борт и доставили в Магадан, медпомощь путешественникам не потребовалась.
Свой поход в МЧС России они не регистрировали.
Россия Магаданская область Магадан МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) Ми-8 АМТШ Безопасность
 
 
