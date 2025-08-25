https://ria.ru/20250825/evakuatsiya-2037360431.html

В Магаданской области спасатели эвакуировали туристов

В Магаданской области спасатели эвакуировали туристов - РИА Новости, 25.08.2025

В Магаданской области спасатели эвакуировали туристов

Спасатели МЧС России эвакуировали туристов в Магаданской области, трое мужчин путешествовали на резиновых лодках по реке Бахапча, информирует ведомство. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T07:55:00+03:00

2025-08-25T07:55:00+03:00

2025-08-25T07:55:00+03:00

россия

магаданская область

магадан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали туристов в Магаданской области, трое мужчин путешествовали на резиновых лодках по реке Бахапча, информирует ведомство. "В Магаданской области спасатели МЧС России эвакуировали туристов. Трое мужчин путешествовали на резиновых лодках по реке Бахапча. При сплаве одно из весел сломалось. Продолжить путь и выбраться из реки не смогли. Один из мужчин обратился за помощью в МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что специалисты Магаданского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 подняли туристов на борт и доставили в Магадан, медпомощь путешественникам не потребовалась. Свой поход в МЧС России они не регистрировали.

https://ria.ru/20250825/turisty-2037353801.html

россия

магаданская область

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, магаданская область, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, безопасность