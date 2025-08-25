https://ria.ru/20250825/evakuatsiya-2037360431.html
В Магаданской области спасатели эвакуировали туристов
В Магаданской области спасатели эвакуировали туристов - РИА Новости, 25.08.2025
В Магаданской области спасатели эвакуировали туристов
Спасатели МЧС России эвакуировали туристов в Магаданской области, трое мужчин путешествовали на резиновых лодках по реке Бахапча, информирует ведомство. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T07:55:00+03:00
2025-08-25T07:55:00+03:00
2025-08-25T07:55:00+03:00
россия
магаданская область
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали туристов в Магаданской области, трое мужчин путешествовали на резиновых лодках по реке Бахапча, информирует ведомство. "В Магаданской области спасатели МЧС России эвакуировали туристов. Трое мужчин путешествовали на резиновых лодках по реке Бахапча. При сплаве одно из весел сломалось. Продолжить путь и выбраться из реки не смогли. Один из мужчин обратился за помощью в МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что специалисты Магаданского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 подняли туристов на борт и доставили в Магадан, медпомощь путешественникам не потребовалась. Свой поход в МЧС России они не регистрировали.
https://ria.ru/20250825/turisty-2037353801.html
россия
магаданская область
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_96251a3696e8dfe351e993c5bd6dd574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магаданская область, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, безопасность
Россия, Магаданская область, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Безопасность
В Магаданской области спасатели эвакуировали туристов
Спасатели эвакуировали туристов на реке Бахапча в Магаданской области