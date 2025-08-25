Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе открыли 18 км дорог - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/efimov-2037421365.html
Ефимов: на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе открыли 18 км дорог
Ефимов: на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе открыли 18 км дорог - РИА Новости, 25.08.2025
Ефимов: на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе открыли 18 км дорог
В Москве открыли свыше 18 километров дорог на трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T14:14:00+03:00
2025-08-25T14:14:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819739_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_4dbbcf7fb6421032d9f979801aed9a74.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Москве открыли свыше 18 километров дорог на трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что в августе запустили еще один участок магистрали, проходящий от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Его протяженность составляет около 2 километров по прямой. Это позволит улучшить транспортную доступность для 480 тысяч москвичей из Коммунарки, Южного и Северного Бутова. Также снизится нагрузка на прилегающие улицы."Сейчас для автомобилистов уже запущено более 18 километров основного хода трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от Боровского шоссе до улицы Поляны в Южном Бутове", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Строительство магистрали поделили на пять этапов, четыре из которых уже завершили. На данный момент идут работы на финальном, пятом участке. Он проходит от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Здесь планируют возвести и реконструировать 14 километров дорог.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии в городе дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны.
https://ria.ru/20250825/efimov-2037051473.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32be9acdf58081f22f840025d6d0b7b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе открыли 18 км дорог

Ефимов: на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе запустили 18 км дорог

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Москве открыли свыше 18 километров дорог на трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что в августе запустили еще один участок магистрали, проходящий от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Его протяженность составляет около 2 километров по прямой. Это позволит улучшить транспортную доступность для 480 тысяч москвичей из Коммунарки, Южного и Северного Бутова. Также снизится нагрузка на прилегающие улицы.
"Сейчас для автомобилистов уже запущено более 18 километров основного хода трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от Боровского шоссе до улицы Поляны в Южном Бутове", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Строительство магистрали поделили на пять этапов, четыре из которых уже завершили. На данный момент идут работы на финальном, пятом участке. Он проходит от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Здесь планируют возвести и реконструировать 14 километров дорог.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии в городе дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Ефимов: жилье для программы реновации построят по 12 проектам КРТ в Москве
Вчера, 11:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала