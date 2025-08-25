https://ria.ru/20250825/efimov-2037421365.html

Ефимов: на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе открыли 18 км дорог

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Москве открыли свыше 18 километров дорог на трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что в августе запустили еще один участок магистрали, проходящий от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Его протяженность составляет около 2 километров по прямой. Это позволит улучшить транспортную доступность для 480 тысяч москвичей из Коммунарки, Южного и Северного Бутова. Также снизится нагрузка на прилегающие улицы."Сейчас для автомобилистов уже запущено более 18 километров основного хода трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от Боровского шоссе до улицы Поляны в Южном Бутове", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Строительство магистрали поделили на пять этапов, четыре из которых уже завершили. На данный момент идут работы на финальном, пятом участке. Он проходит от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Здесь планируют возвести и реконструировать 14 километров дорог.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии в городе дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны.

