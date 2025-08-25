https://ria.ru/20250825/efimov-2037051473.html

Ефимов: жилье для программы реновации построят по 12 проектам КРТ в Москве

Ефимов: жилье для программы реновации построят по 12 проектам КРТ в Москве - РИА Новости, 25.08.2025

Ефимов: жилье для программы реновации построят по 12 проектам КРТ в Москве

Строительство жилья для программы реновации и общественно-деловых объектов подразумевают 12 новых проектов решений о комплексном развитии территорий, общая... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T11:12:00+03:00

2025-08-25T11:12:00+03:00

2025-08-25T11:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f7cb3c8e6804e1069d2f6e572995e03.jpg

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Строительство жилья для программы реновации и общественно-деловых объектов подразумевают 12 новых проектов решений о комплексном развитии территорий, общая площадь которых превышает 65 гектаров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвесторы и назначенные городом операторы реорганизуют депрессивные участки общей площадью более 65 гектаров, где возведут свыше миллиона квадратных метров недвижимости разного назначения. Более половины – 604,2 тысячи квадратных метров – придется на жилье для реализации программы реновации. Проектами также предусмотрено строительство общественно-деловой и производственной инфраструктуры, в результате в столице появится более 4 тысяч рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомлекса.Данные проекты комплексного развития территорий охватывают семь административных округов: Восточный, Западный, Северо-Восточный, Центральный, Южный, Юго-Восточный и Юго-Западный. Как добавляется в пресс-релизе, реорганизовать предстоит площадки в районах Соколиная Гора, Солнцево, Свиблово, Басманный, Москворечье-Сабурово, Даниловский и других.По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, больше всего жилья на обозначенной территории предстоит построить в районе Зябликово в рамках проекта КРТ на Шипиловской улице. Территорию на Профсоюзной улице в Академическом районе ждет редевелопмент.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации по программе КРТ двух участков в районе Филёвский Парк. Всего же на данный момент в столице на разных стадиях выполнения находится 336 проектов.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы