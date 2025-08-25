https://ria.ru/20250825/dtp-2037382249.html

В Ростовской области столкнулись три машины, есть погибшие

Два человека погибли и пятеро пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на трассе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщила... РИА Новости, 25.08.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на трассе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщила Госавтоинспекция региона. Авария произошла в 4.20 мск понедельника на 870-м километре автодороги М-4 "Дон". Водитель Kia, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Lada, а затем с Geely. "В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Kia. Травмы получили водитель автомобиля Geely и его пассажиры, в том числе двое несовершеннолетних - 2016 и 2020 годов рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадали пять человек.

