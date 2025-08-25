Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области столкнулись три машины, есть погибшие
10:15 25.08.2025 (обновлено: 10:20 25.08.2025)
В Ростовской области столкнулись три машины, есть погибшие
В Ростовской области столкнулись три машины, есть погибшие - РИА Новости, 25.08.2025
В Ростовской области столкнулись три машины, есть погибшие
Два человека погибли и пятеро пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на трассе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщила... РИА Новости, 25.08.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на трассе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщила Госавтоинспекция региона. Авария произошла в 4.20 мск понедельника на 870-м километре автодороги М-4 "Дон". Водитель Kia, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Lada, а затем с Geely. "В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Kia. Травмы получили водитель автомобиля Geely и его пассажиры, в том числе двое несовершеннолетних - 2016 и 2020 годов рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадали пять человек.
В Ростовской области столкнулись три машины, есть погибшие

В Ростовской области 2 человека погибли и 5 пострадали в ДТП с 2 легковушками

© Госавтоинспекция Ростовской области/TelegramПоследствия столкновения трех автомобилей на трассе в Миллеровском районе Ростовской области
Последствия столкновения трех автомобилей на трассе в Миллеровском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Госавтоинспекция Ростовской области/Telegram
Последствия столкновения трех автомобилей на трассе в Миллеровском районе Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на трассе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в 4.20 мск понедельника на 870-м километре автодороги М-4 "Дон".
© Госавтоинспекция Ростовской области/TelegramПоследствия столкновения трех автомобилей на трассе в Миллеровском районе Ростовской области
Последствия столкновения трех автомобилей на трассе в Миллеровском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Госавтоинспекция Ростовской области/Telegram
Последствия столкновения трех автомобилей на трассе в Миллеровском районе Ростовской области
Водитель Kia, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Lada, а затем с Geely.
"В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Kia. Травмы получили водитель автомобиля Geely и его пассажиры, в том числе двое несовершеннолетних - 2016 и 2020 годов рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадали пять человек.
В массовом ДТП в Ростовской области погибли водитель и ребенок
10 ноября 2024, 17:14
10 ноября 2024, 17:14
 
