https://ria.ru/20250825/delo-2037452039.html

В Самарской области возбудили дело после гибели двух человек на зиплайне

В Самарской области возбудили дело после гибели двух человек на зиплайне - РИА Новости, 25.08.2025

В Самарской области возбудили дело после гибели двух человек на зиплайне

Следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины и женщины в Кинельском районе Самарской области, у которых во время спуска на зиплайне оборвался трос, РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T14:25:00+03:00

2025-08-25T14:25:00+03:00

2025-08-25T14:25:00+03:00

происшествия

россия

кинельский район

самарская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

САМАРА, 25 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины и женщины в Кинельском районе Самарской области, у которых во время спуска на зиплайне оборвался трос, сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону. "Следователем следственного отдела по городу Кинелю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении областного СУСК России. По версии следователей, 23 августа 37-летние мужчина и женщина решили прокатиться на зиплайне в Кинельском районе. Во время спуска канат оборвался, в результате люди упали с большой высоты и получили повреждения, несовместимые с жизнью. Мужчина погиб на месте происшествия, женщина скончалась в этот же день в больнице. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, виновных в гибели людей. Назначены необходимые экспертизы.

https://ria.ru/20250808/obryv-2034248741.html

россия

кинельский район

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, кинельский район, самарская область