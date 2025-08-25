Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области возбудили дело после гибели двух человек на зиплайне
14:25 25.08.2025
В Самарской области возбудили дело после гибели двух человек на зиплайне
САМАРА, 25 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины и женщины в Кинельском районе Самарской области, у которых во время спуска на зиплайне оборвался трос, сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону. "Следователем следственного отдела по городу Кинелю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении областного СУСК России. По версии следователей, 23 августа 37-летние мужчина и женщина решили прокатиться на зиплайне в Кинельском районе. Во время спуска канат оборвался, в результате люди упали с большой высоты и получили повреждения, несовместимые с жизнью. Мужчина погиб на месте происшествия, женщина скончалась в этот же день в больнице. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, виновных в гибели людей. Назначены необходимые экспертизы.
В Самарской области возбудили дело после гибели двух человек на зиплайне

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
САМАРА, 25 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины и женщины в Кинельском районе Самарской области, у которых во время спуска на зиплайне оборвался трос, сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону.
"Следователем следственного отдела по городу Кинелю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении областного СУСК России.
По версии следователей, 23 августа 37-летние мужчина и женщина решили прокатиться на зиплайне в Кинельском районе. Во время спуска канат оборвался, в результате люди упали с большой высоты и получили повреждения, несовместимые с жизнью. Мужчина погиб на месте происшествия, женщина скончалась в этот же день в больнице.
Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, виновных в гибели людей. Назначены необходимые экспертизы.
Момент обрыва канатной дороги в Нальчике попал на видео
8 августа, 21:57
Момент обрыва канатной дороги в Нальчике попал на видео
8 августа, 21:57
 
