https://ria.ru/20250825/delo-2037452039.html
В Самарской области возбудили дело после гибели двух человек на зиплайне
В Самарской области возбудили дело после гибели двух человек на зиплайне - РИА Новости, 25.08.2025
В Самарской области возбудили дело после гибели двух человек на зиплайне
Следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины и женщины в Кинельском районе Самарской области, у которых во время спуска на зиплайне оборвался трос, РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T14:25:00+03:00
2025-08-25T14:25:00+03:00
2025-08-25T14:25:00+03:00
происшествия
россия
кинельский район
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
САМАРА, 25 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины и женщины в Кинельском районе Самарской области, у которых во время спуска на зиплайне оборвался трос, сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону. "Следователем следственного отдела по городу Кинелю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении областного СУСК России. По версии следователей, 23 августа 37-летние мужчина и женщина решили прокатиться на зиплайне в Кинельском районе. Во время спуска канат оборвался, в результате люди упали с большой высоты и получили повреждения, несовместимые с жизнью. Мужчина погиб на месте происшествия, женщина скончалась в этот же день в больнице. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, виновных в гибели людей. Назначены необходимые экспертизы.
https://ria.ru/20250808/obryv-2034248741.html
россия
кинельский район
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кинельский район, самарская область
Происшествия, Россия, Кинельский район, Самарская область
В Самарской области возбудили дело после гибели двух человек на зиплайне
В Самарской области мужчина и женщина погибли при спуске на зиплайне