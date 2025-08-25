https://ria.ru/20250825/dagestan-2037524833.html

В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления на турбазе

В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления на турбазе - РИА Новости, 25.08.2025

В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления на турбазе

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Дагестане после массового отравления отдыхающих на турбазе, сообщили в пресс-службе следственного... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T18:26:00+03:00

2025-08-25T18:26:00+03:00

2025-08-25T19:01:00+03:00

происшествия

республика дагестан

россия

дербентский район

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037525010_297:113:1280:666_1920x0_80_0_0_842e0aa1de5187063b59b6335935c08e.jpg

МАХАЧКАЛА, 25 авг - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Дагестане после массового отравления отдыхающих на турбазе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону. Ранее в главном управлении МЧС России по Дагестану сообщили, что на базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе, предположительно, произошло пищевое отравление. Пострадали около 30 человек, среди них 25 детей. Госпитализировали 19 человек, в том числе 17 детей. В администрации района сообщили, что на турбазе отдыхала детско-юношеская команда по плаванию из Башкирии, тренер и несколько родителей."Возбуждено уголовное дело по факту отравления группы туристов в Республике Дагестан… Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, по части 1 статьи 238 УК РФ… Устанавливаются лица, причастные к преступлению", – говорится в сообщении.В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что в связи с отравлением отдыхающих на базе отдыха организована прокурорская проверка. В ведомстве отметили, что в ходе надзорных мероприятий установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку соблюдению требований законодательства при организации питания.

https://ria.ru/20250825/kirov-2037487739.html

республика дагестан

россия

дербентский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика дагестан, россия, дербентский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)