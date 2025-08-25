https://ria.ru/20250825/chukotka-2037422056.html
На Чукотке прооперировали одного из пострадавших при взрыве на танкере
На Чукотке прооперировали одного из пострадавших при взрыве на танкере - РИА Новости, 25.08.2025
На Чукотке прооперировали одного из пострадавших при взрыве на танкере
Один из пострадавших членов экипажа судна "Онемен", на котором при следовании в Анадырь на Чукотке взорвались пары горючей жидкости, прооперирован. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T12:39:00+03:00
2025-08-25T12:39:00+03:00
2025-08-25T14:52:00+03:00
происшествия
анадырь
чукотка
чукотский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037432984_0:0:964:543_1920x0_80_0_0_f8b385289432be021ed27738a7d32ffc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Один из пострадавших членов экипажа судна "Онемен", на котором при следовании в Анадырь на Чукотке взорвались пары горючей жидкости, прооперирован. Ранее порт Анадыря сообщил, что в понедельник на малом танкере "Онемен" АО "Анадырьморпорт" в 110 километрах от Анадыря "произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения". Один член экипажа и капитан получили травмы и были оперативно авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу в Анадырь. Герметичность судна не нарушена, танкер буксируется в Анадырь. Разлива топлива не произошло. Источник сообщил РИА Новости, что капитан и матрос в реанимации, состояние тяжелое. "Пострадавшие с малого танкера "Онемен" доставлены в ГБУЗ "Чукотская окружная больница"... Медицинская помощь оказывается в полном объёме. Один из пострадавших прооперирован, у второго пострадавшего состояние средней степени тяжести, он получает необходимое лечение", - сообщил департамент здравоохранения Чукотского автономного округа.
https://ria.ru/20250820/chukotka-2036463889.html
анадырь
чукотка
чукотский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037432984_0:0:964:723_1920x0_80_0_0_e4b2dd81f7709f13abf926ff63e9da09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анадырь, чукотка, чукотский автономный округ
Происшествия, Анадырь, Чукотка, Чукотский автономный округ
На Чукотке прооперировали одного из пострадавших при взрыве на танкере
Один из пострадавших членов экипажа взорвавшегося танкера "Онемен" прооперирован