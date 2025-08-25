https://ria.ru/20250825/chukotka-2037422056.html

На Чукотке прооперировали одного из пострадавших при взрыве на танкере

На Чукотке прооперировали одного из пострадавших при взрыве на танкере - РИА Новости, 25.08.2025

На Чукотке прооперировали одного из пострадавших при взрыве на танкере

25.08.2025

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Один из пострадавших членов экипажа судна "Онемен", на котором при следовании в Анадырь на Чукотке взорвались пары горючей жидкости, прооперирован. Ранее порт Анадыря сообщил, что в понедельник на малом танкере "Онемен" АО "Анадырьморпорт" в 110 километрах от Анадыря "произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения". Один член экипажа и капитан получили травмы и были оперативно авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу в Анадырь. Герметичность судна не нарушена, танкер буксируется в Анадырь. Разлива топлива не произошло. Источник сообщил РИА Новости, что капитан и матрос в реанимации, состояние тяжелое. "Пострадавшие с малого танкера "Онемен" доставлены в ГБУЗ "Чукотская окружная больница"... Медицинская помощь оказывается в полном объёме. Один из пострадавших прооперирован, у второго пострадавшего состояние средней степени тяжести, он получает необходимое лечение", - сообщил департамент здравоохранения Чукотского автономного округа.

