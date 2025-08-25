Чернышенко назвал число детей, отдохнувших в летних лагерях в 2025 году

https://ria.ru/20250825/chernyshenko-2037389635.html

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 4,5 миллиона ребят отдохнули в летних детских лагерях в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Всего же этим летом по всей стране работали порядка 40 тысяч детских лагерей разных типов. Там отдохнули более четырех с половиной миллионов ребят", - сказал Чернышенко на совещании с вице-премьерами. Зампред правительства добавил, что общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в России в 2025 году составил более 62 миллиардов рублей.

