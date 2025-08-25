https://ria.ru/20250825/chernyshenko-2037389635.html
Чернышенко назвал число детей, отдохнувших в летних лагерях в 2025 году
Чернышенко назвал число детей, отдохнувших в летних лагерях в 2025 году - РИА Новости, 25.08.2025
Чернышенко назвал число детей, отдохнувших в летних лагерях в 2025 году
Более 4,5 миллиона ребят отдохнули в летних детских лагерях в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T10:43:00+03:00
2025-08-25T10:43:00+03:00
2025-08-25T11:15:00+03:00
дмитрий чернышенко
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037395937_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_3c34f6707c78aa218e234d8a4721d4f5.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 4,5 миллиона ребят отдохнули в летних детских лагерях в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Всего же этим летом по всей стране работали порядка 40 тысяч детских лагерей разных типов. Там отдохнули более четырех с половиной миллионов ребят", - сказал Чернышенко на совещании с вице-премьерами. Зампред правительства добавил, что общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в России в 2025 году составил более 62 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250825/chernyshenko-2037388429.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037395937_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_bca3cc8205be864f6097f8ace316319a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, россия, общество
Дмитрий Чернышенко, Россия, Общество
Чернышенко назвал число детей, отдохнувших в летних лагерях в 2025 году
Чернышенко: более 4,5 млн детей отдохнули в летних лагерях в 2025 году