Чернышенко назвал число детей, отдохнувших в летних лагерях в 2025 году
10:43 25.08.2025 (обновлено: 11:15 25.08.2025)
Чернышенко назвал число детей, отдохнувших в летних лагерях в 2025 году
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 4,5 миллиона ребят отдохнули в летних детских лагерях в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Всего же этим летом по всей стране работали порядка 40 тысяч детских лагерей разных типов. Там отдохнули более четырех с половиной миллионов ребят", - сказал Чернышенко на совещании с вице-премьерами. Зампред правительства добавил, что общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в России в 2025 году составил более 62 миллиардов рублей.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами в Доме правительства. 25 августа 2025
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами в Доме правительства. 25 августа 2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 4,5 миллиона ребят отдохнули в летних детских лагерях в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Всего же этим летом по всей стране работали порядка 40 тысяч детских лагерей разных типов. Там отдохнули более четырех с половиной миллионов ребят", - сказал Чернышенко на совещании с вице-премьерами.
Зампред правительства добавил, что общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в России в 2025 году составил более 62 миллиардов рублей.
Чернышенко: в летних лагерях отдохнули 180 тысяч детей участников СВО
Вчера, 10:40
 
