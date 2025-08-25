https://ria.ru/20250825/chernyshenko-2037388429.html
Чернышенко: в летних лагерях отдохнули 180 тысяч детей участников СВО
Чернышенко: в летних лагерях отдохнули 180 тысяч детей участников СВО - РИА Новости, 25.08.2025
Чернышенко: в летних лагерях отдохнули 180 тысяч детей участников СВО
В летних лагерях в 2025 году отдохнули 180 тысяч детей участников СВО и 85 тысяч школьников из новых регионов России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В летних лагерях в 2025 году отдохнули 180 тысяч детей участников СВО и 85 тысяч школьников из новых регионов России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Особую поддержку получили 180 тысяч детей участников специальной военной операции и 85 тысяч школьников из новых субъектов", - сказал Чернышенко на совещании с вице-премьерами. Зампред правительства добавил, что всего в летних детских лагерях в 2025 году отдохнули более 4,5 миллиона ребят.
