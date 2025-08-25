https://ria.ru/20250825/chernyshenko-2037388429.html

Чернышенко: в летних лагерях отдохнули 180 тысяч детей участников СВО

Чернышенко: в летних лагерях отдохнули 180 тысяч детей участников СВО - РИА Новости, 25.08.2025

Чернышенко: в летних лагерях отдохнули 180 тысяч детей участников СВО

В летних лагерях в 2025 году отдохнули 180 тысяч детей участников СВО и 85 тысяч школьников из новых регионов России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T10:40:00+03:00

2025-08-25T10:40:00+03:00

2025-08-25T10:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий чернышенко

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019740884_0:0:2800:1574_1920x0_80_0_0_e2cb81f98b4e731a4c17dc6085e782aa.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В летних лагерях в 2025 году отдохнули 180 тысяч детей участников СВО и 85 тысяч школьников из новых регионов России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Особую поддержку получили 180 тысяч детей участников специальной военной операции и 85 тысяч школьников из новых субъектов", - сказал Чернышенко на совещании с вице-премьерами. Зампред правительства добавил, что всего в летних детских лагерях в 2025 году отдохнули более 4,5 миллиона ребят.

https://ria.ru/20250121/chernyshenko-1994841765.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий чернышенко, россия, общество