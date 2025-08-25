https://ria.ru/20250825/chernyshenko-2037387857.html

Чернышенко рассказал о финансировании летней оздоровительной кампании

Чернышенко рассказал о финансировании летней оздоровительной кампании - РИА Новости, 25.08.2025

Чернышенко рассказал о финансировании летней оздоровительной кампании

Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в России в 2025 году составил более 62 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в России в 2025 году составил более 62 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании составил более 62 миллиардов рублей консолидированного бюджета", - сказал Чернышенко на совещании с вице-премьерами. Зампред правительства добавил, что к 2025 году дополнительно построено 255 жилых модулей на 12,5 тысяч мест.

