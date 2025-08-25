Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о финансировании летней оздоровительной кампании - РИА Новости, 25.08.2025
10:38 25.08.2025
Чернышенко рассказал о финансировании летней оздоровительной кампании
дмитрий чернышенко
россия
общество
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в России в 2025 году составил более 62 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании составил более 62 миллиардов рублей консолидированного бюджета", - сказал Чернышенко на совещании с вице-премьерами. Зампред правительства добавил, что к 2025 году дополнительно построено 255 жилых модулей на 12,5 тысяч мест.
дмитрий чернышенко, россия, общество
Дмитрий Чернышенко, Россия, Общество
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в России в 2025 году составил более 62 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании составил более 62 миллиардов рублей консолидированного бюджета", - сказал Чернышенко на совещании с вице-премьерами.
Зампред правительства добавил, что к 2025 году дополнительно построено 255 жилых модулей на 12,5 тысяч мест.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Чернышенко оценил затраты на науку к 2030 году
24 июня, 17:49
 
Дмитрий ЧернышенкоРоссияОбщество
 
 
