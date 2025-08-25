"Билайн" в шестой раз открыл горячую линию акции "Дети вместо цветов"

https://ria.ru/20250825/bilayn-2036985634.html

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. "Билайн" в рамках сотрудничества с благотворительной акцией "Дети вместо цветов" уже шесть лет обеспечивает работу бесплатной горячей линии благотворительной акции "Дети вместо цветов" с использованием облачной АТС, линия этого года начала работу, сообщает пресс-служба оператора.По номеру 8-903-162-88-81 участники могут связаться с сотрудниками фонда "Вера", чтобы получить консультацию и разъяснения по любым вопросам участия. Линия доступна ежедневно с 11:00 до 20:00 — прием звонков продлится до 5 сентября 2025 года. После онлайн-регистрации участникам приходит СМС с номером заявки для быстрого получения атрибутики в пункте выдачи. Затраты на отправку этих сообщений абонентам всех операторов берет на себя "Билайн". В 2024 году на горячую линию поступило 2067 звонков из разных регионов России.Акцию "Дети вместо цветов" 11-й раз проводят фонд помощи хосписам "Вера" и детский хоспис "Дом с маяком". Суть инициативы проста: 1 сентября дети приносят на школьную линейку не отдельные букеты, а собирают учителю один большой красивый букет от класса. А сэкономленные на цветах средства родители переводят в помощь подопечным фондов."Мы верим, что технологии обретают настоящий смысл тогда, когда помогают жить. Уже шесть лет вместе с акцией "Дети вместо цветов" мы видим, как сэкономленные на цветах средства и порыв помогать - превращаются в аппараты для дыхания, коляски, лекарства и самое главное — в возможность детям быть детьми. Для нас честь быть рядом и помогать этому чуду случаться снова и снова", - отметила руководитель по устойчивому развитию в "Билайне" Евгения Чистова.За 10 лет проведения акции фонд "Вера" и детский хоспис "Дом с маяком" собрали более 480 миллионов рублей, чтобы помочь семьям с тяжелобольным детьми и молодыми взрослыми по всей России. В 2024 году в акции участвовали школы из 1248 населенных пунктов, сумма сбора составила более 96 миллионов рублей. Это рекорд за всю историю акции.

