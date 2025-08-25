Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.08.2025
02:24 25.08.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или Правительства области", - написал он в Telegram-канале.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ДНР
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или Правительства области", - написал он в Telegram-канале.
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
