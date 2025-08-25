https://ria.ru/20250825/bagreeva-2037309803.html

Более 27 тыс учащихся приняли участие в московской "Школе юного инвестора"

Более 27 тыс учащихся приняли участие в московской "Школе юного инвестора" - РИА Новости, 25.08.2025

Более 27 тыс учащихся приняли участие в московской "Школе юного инвестора"

В этом месяце столичному проекту "Школе юного инвестора" исполняется 10 лет, за время работы в нем приняли участие более 27 тысяч учащихся, сообщила заммэра... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T09:15:00+03:00

2025-08-25T09:15:00+03:00

2025-08-25T09:15:00+03:00

россия

москва

мария багреева

кирилл пуртов

департамент экономической политики и развития москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975796239_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_43f36d316c46c530008d15ad898261b0.jpg

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. В этом месяце столичному проекту "Школе юного инвестора" исполняется 10 лет, за время работы в нем приняли участие более 27 тысяч учащихся, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Заммэра подчеркнула, что в этом образовательном проекте могут участвовать дети в возрасте от 10 до 15 лет. Учащиеся в игровой форме смогут познакомиться с основами предпринимательства и ролью конкуренции в экономической жизни Москвы."За 10 лет участие в проекте приняли более 27 тысяч московских школьников. Опыт, полученный ребятами в рамках обучения, позволит им в будущем с большей уверенностью сделать первые шаги в реальном бизнесе", – подчеркнула Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.Проект был создан в августе 2015 года столичным департаментом по конкурентной политике. На занятиях в рамках проекта школьники узнают, что такое инвестиции, как управлять финансами, а также им рассказывают о главных принципах конкурентных отношений.Все знания, которые дети получили на занятиях, они закрепляют во время участия в бизнес-игре. Так, у них есть задание составить бизнес-план для компании, принять участие в аукционе за коммерческое помещение или акции компании, а также поучаствовать в тендере на поставку товаров и так далее.По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, проект пользуется спросом среди столичных школьников. Ежегодно в проекте участвуют более 4 тысяч учащихся. Защита учебных проектов длится час. За это время школьники принимают важные маркетинговые и стратегические решения, учатся понимать, что такое инвестиции и какова их роль в развитии бизнеса.Также Пуртов добавил, что после сессии все учащиеся получают именной сертификат и брендированные подарки. Так, за первые шесть месяцев текущего года свыше 1,5 тысячи человек окончили "Школу юного инвестора".С начала осени начнется новый сезон этого проекта, участниками которого станут около 3 тысяч учащихся. Чтобы принять участие в бизнес-играх, нужно предварительно записаться на сайте. Занятия проводятся в школах, которые подают заявки на игру.В 2016 году "Школа юного инвестора" стала победителем в номинации "Корпоративные проекты" в рамках форума и программы "Лучшие социальные проекты России". Это ежегодная премия, которую вручают лидерам в области корпоративной социальной ответственности с 2012 года.

https://ria.ru/20250823/bagreeva-2037153179.html

https://ria.ru/20250821/moskva-2036596494.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, мария багреева, кирилл пуртов, департамент экономической политики и развития москвы